張之臻力克魯迪 成首名破世界前5國手

世界排名第67的張之臻，在美網男單次圈面對5號種子魯迪，首盤以6：4先拔頭籌。魯迪次盤以7：5扳回一城，但張之臻第3盤兩度破發，成功以6：2再下一城。即使張之臻在第4盤「吞蛋」負0：6，但他最終在決勝盤以6：2奠勝，激戰3小時18分後以盤數3：2力克魯迪過關，將與澳洲籍日裔球手土方凜輝爭奪16強席位。

張之臻全場18次直接發球得分和擊出60個致勝分，26歲的他更成為世界男子職業網球聯會（ATP）設立排名後，首名擊敗世界前5位的中國隊球手。提到上屆美網「一輪遊」，他坦承是不好的回憶，但認為「今年有些不一樣」。他續指：「即使面對艱難時刻，你仍要相信自己，終會取得成功。」

正力爭第24座大滿貫的塞爾維亞籍名將佐高域，則在次圈直落兩盤擊敗西班牙籍球手沙柏達米拉利斯，明鬥同胞耶利爭入16強。女單方面，中國隊的朱琳以直落兩盤6：3力克白俄羅斯籍好手艾莎蘭卡闖入第3圈。波蘭籍世界一姐施維雅達則以盤數2：0挫澳洲籍對手晉級。