黃德森盼港體育界年輕科學化 任體育專員首務跟進啓德體育園進度 提升總會管治水平

現年58歲的黃德森（Sam）上周二接任體育專員，工作第8天與傳媒茶敘。由以往做運動員，到如今成為體育專員，他承認感覺責任重大，「要認識全港所有體育發展，工作需時適應，希望用我過去做運動員和教練、在港協和體育總會的經驗服務社會」。他稱盡快融入團隊後，未來一年重要任務是跟進預計明年底前竣工的啟德體育園，重申有按計劃施工，進度未有落後，又透露為確保場館運行暢順後用作2025年粵港澳合辦的全運會，事前會在3個場館安排至少共5場測試賽。

黃德森曾是滑浪風帆運動員，代表港隊出戰不少賽事，至2000年轉任港隊教練，退役後曾在港協暨奧委會任職，2017年任香港業餘冰球總會執行總監，去年轉任香港乒乓總會行政總監。他提到各體育總會的企業管治需要再提升，稱港協已成立小組及正制定指引，將提供框架讓各總會跟隨，亦希望透過專業化，讓年輕一代及家長看到香港體育發展有前景，「希望更多年輕人入行，令業界年輕化，用新思維幫體育總會發展」。他認為體院精英項目分級及資助制度已非常成熟，但可探討做得更科學化，如能否與體院合作以科技選才，提高找到精英運動員的青苗，又透露港協與港府討論過加強教練培訓。

早前香港冰球協會就播錯國歌風波與港協多次互發聲明「隔空交火」，黃德森承認雙方在溝通上「可能可再做好點」，但相信在制定核對國歌及區旗指引後，各總會已熟習流程，相信同類事件不會再發生，「我覺得每個人都要尊重區旗和國歌，這是不容置疑」。

李麗珊金句「香港運動員唔係垃圾」已成歷史

黃德森的妻子為香港首名奧運金牌得主李麗珊，「風之后」於1996年奧運奪金後受訪曾說「香港運動員唔係垃圾」，傳頌一時。時隔27年，黃德森稱這句話在港「已成歷史」，「我以前做運動員的年代，經常聽到做運動員無前途。當年做運動員基本上是無資助，當時我要清銀行戶口去歐洲博一轉學新技術、在亞洲賽爭成績、入體院精英項目，試過瞓沙灘或紮營準備比賽，但這個年代已經過去」。他稱現在香港運動員資助和體育發展都有明顯改善，「我覺得體育運動都需要明星，獎牌運動員亦年輕化，給了年輕人希望和信心」。

願港隊亞運取佳績 冀男籃爭回資格

港隊月底杭州亞運將派出歷來最龐大陣容，黃德森曾於1994及98年亞運兩奪銀牌，他祝願港將能獲想要的成績。不過港隊近期連番爆出資格風波，男子籃球隊「被退賽」，黃德森稱港協及籃總仍在努力爭取，希望有正面結果；至於男子沙排港將資格爭議，他稱港協給各總會的選拔指引清晰，「好不幸今次溝通出現不暢順情况，總會要發放好資訊，運動員自己也要更新，溝通上定有改善空間」。