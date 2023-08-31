渣馬回復7.4萬參賽名額 明年1‧21舉行 隔9年同場再辦亞洲賽

渣馬昨午舉行記者會及啟動儀式，明年總參賽名額由今年的3.7萬增至7.4萬個，與2019年一屆看齊。10公里賽佔最多達3.05萬、全馬2.2萬、半馬2.15萬。所有組別達標跑手優先報名時間為今早10時至9月7日晚上7時；公眾抽籤報名時間為下月21日早上10時至10月5日晚上7時，首輪及次輪報名結果將於10月9及19日公布。此外，明年將延續全馬挑戰組「萬金」獎賞，今年有217名跑手達標獲1萬元獎金。

9月21日起接受公眾抽籤報名

姚潔貞產後計劃再戰渣馬

渣馬亦將第5度同場舉行亞洲馬拉松錦標賽，邀請多個亞洲地區及國家跑手來港參賽。中國香港田徑總會主席關祺稱，遴選委員會視乎跑手成績及狀態，挑選3男3女代表香港出賽。

香港10公里、半馬及全馬紀錄保持者姚潔貞昨有出席記招，她去年宣布退役及缺席今年渣馬，4個月前誕下次女，笑言還未收身，但日前她已參加「中興盃」10公里奪冠，稱如無意外明年會再戰渣馬，但強調有足夠訓練才會參賽，加上已報名明年3月東京馬拉松抽籤，待下月底知悉結果，從而決定在渣馬參加全馬還是半馬。至於獲封為「最強市民跑手」的今年渣馬全馬季軍張耀樑，39歲的他正職為物流夜更司機，透露之後會請一至兩個月假集訓備戰，期望來屆突破2小時24分37秒的個人最佳成績。

田總行政總監伍于豪表示，渣馬原則上將重設賽事當日容許跑手寄存行李服務，參賽者有機會要安檢，正與政府部門討論安排再公布細節。至於網絡紅人劉駿軒（劉馬車）今年渣馬曾擅闖賽道、網上直播「參賽」過程及領取完賽獎牌，伍于豪稱正與相關部門商討保安安排，確保所有跑手能安全完賽。