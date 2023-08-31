籃總主席：拒放棄爭回亞運參賽資格

港隊代表陳兆榮、梁嘉顯、鄧志恒、徐遠征，以及教練趙永良及黃志明昨出席茶敘。籃總主席陳瑞添透露，總幹事朱春生上周三到菲律賓出席國際籃協（FIBA）會議時，從中國籃協秘書長涂猛口中得悉原有20支男籃球隊報名參加亞運，惟3隊退出、只剩17隊。按照賽制，亞洲排名前12的隊伍可直入正賽，其餘5隊透過資格賽爭奪正賽4席。不過，賽會突然取消資格賽，直接以亞洲排名決定16隊，令排名第25、在17隊敬陪末席的港隊失去資格。

對於大會無故改賽制，陳瑞添狠批：「訂章程的是他們，違反章程的也是他們，我們沒做錯事，主辦單位不讓我們參加，有甚麽辦法？」他又表示港協暨奧委會已不斷去信和致電亞奧理事會，不會放棄爭取資格，亦期望賽會給予解釋。

沿用亞運陣容角逐亞盃外圍賽

陳瑞添鼓勵球員繼續訓練，又指會沿用亞運陣容參加11月展開的亞洲盃外圍賽，「本來亞運完結後會重新遴選陣容，但今屆亞運陣容會直接過渡至亞洲盃 （外圍賽），除非球員因私人理由不打，否則會派原班人馬。我們也安排球隊到福建集訓、參加粵港盃等備戰」。