韋迪偕哈斯林羅素訪港 抵商場球場與民同樂 勉球迷敢追夢

認難忘助熱火首奪NBA總冠軍

稱入圍名人堂屬錦上添花

韋迪曾於2006、12至13年領熱火奪NBA總冠軍，他直言2006年首封王最難忘，因「那年我們做了這一輩都在追求的事」，引來球迷起哄。他對在場的香港球迷分享入選名人堂的喜悅，「名人堂並非定義籃球生涯是否成功的唯一方式，我很幸運能跟隊友一起贏總冠軍，他們助我取得不同的成就。能否入選名人堂，不影響我精彩的籃球生涯」。

掛靴後韋迪仍心繫籃球，日前更入股WNBA芝加哥天空成為班主之一，來自芝加哥的他期望回饋家鄉：「我熱愛籃球，對這項運動的最大支持，就是成為球隊班主之一，以幫助球隊和聯盟」。

韋迪最後不忘鼓勵香港球迷，直言人生如球賽，總有高低起伏，但最重要是對夢想堅定不移，「敢想敢做、相信自己和時刻做好準備，這些不一定能令你成功，但要對夢想堅定不移，為自己喜歡的事而着迷，因每日也是全新的一天」。

此外，韋迪一行4人隨後到商場參與「小狗花生騷」，又跟香港東方的球員互動。他們下午更到啟業邨籃球場，參與「Make Your Own Way青年籃球訓練」，羅素和Zaire更為20名本地年輕球員進行籃球訓練。