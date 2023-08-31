35歲易建聯宣布退役 國籃世盃小組全敗 轉戰名次賽

現年35歲易建聯在2002年加盟中國男籃職業聯賽（CBA）廣東隊，年僅15歲便展開職業生涯，他及後在2007年投入NBA選秀，於首輪第6順位獲密爾沃基公鹿選中，是至今僅次姚明的最高選秀位置亞洲球員（不計澳洲隊）。及後他輾轉效力布魯克林籃網、華盛頓巫師及達拉斯小牛（現稱獨行俠）。其後重返CBA效力廣東隊至今，當中曾在2016年短暫再戰NBA效力洛杉磯湖人，但未在正式賽事亮相。總括易建聯在NBA場均取得7.9分及4.9個籃板。

易建聯在退役聲明中回顧21的生涯，「再見啦，我最熱愛的籃球：感謝你（籃球）賦予我這段21年的美妙旅程，有熱血、有喜悅、有遺憾、有淚水，有可靠的同伴，亦有可敬的對手。 這是一段此生難忘的寶貴經歷。無關勝敗，皆是熱愛。」

曾征戰NBA 別21年職籃生涯

易建聯：球迷支持超個人付出

他同時感激所有球迷的支持，「從聯盟菜鳥到球隊大哥，無論巔峰低谷，你們都無怨無悔陪伴著我，給我巨大的能量和感動，陪我度過每個光榮瞬間和至暗時刻。 教會我微笑迎接掌聲，從容面對質疑。你們給予我的這一切，其實已經遠遠超過了我的付出。」

而中國男籃昨在出戰男籃世盃面對波多黎各隊時，陣容作出調整，歸化兵李凱爾先列後備。而國家隊開賽初段曾落後7：16，但在暫停後連取6分收窄分差，但波多黎各隊及後亦回敬一段7：0攻勢，首節中國隊落後16：23。波軍次節開局再打出一段7：0攻勢擴大優勢，半場拉開52：37。

國籃今鬥安哥拉續爭奧運入場券

美國小組全勝首名出線

國家隊下半場在第3節中段連取7分，一度將落後收窄至個位數差距，加上趙繼偉在第3節結束射入壓哨三分，第3節結束落後69：78。惟國家隊在末節初段「啞火」，反觀波多黎各隊頻頻在禁區得分，雙方分差再被拉開，中國隊即使末段急起直追，但為時己晚，終以89：107告負，小組賽3戰全敗敬陪末席出局，今轉戰名次賽鬥安哥拉隊，續爭取巴黎奧運入場券。中國隊此役有4名球員得分上雙，李凱爾則攻入9分。

另外，被視為奪冠大熱的美國隊，12名上陣球員皆有得分，當中效力NBA明尼蘇達木狼的新星安東尼愛華士攻下全場最高22分，帶領這支「夢幻不再」的美國隊在C組以110：62大勝約旦隊，分組賽3戰全勝首名晉級。而NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫同日取得19分、7個籃板及9次助攻，帶領斯洛文尼亞隊以92：77擊敗佛得角隊，在F組3戰全勝首名出線。