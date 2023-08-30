明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

東方大勝南華 復活闖銀牌決賽鬥滿貫

【明報專訊】香港男子高級組籃球銀牌賽，昨晚假灣仔修頓室內場上演負方決賽，香港東方憑麥洛連及基拔合轟45分，以80：59大勝南華，報卻月初一敗之仇，兼取得復活資格，闖入下月12日在伊利沙伯體育館上演的總決賽，硬撼滿貫爭冠。

上屆銀牌冠軍南華在本月8日的銀牌賽事中，以75：73險勝東方，惟上周二不敵滿貫後跌入負方，與東方會師負方決賽，再次合演「紅藍大戰」。

南華甫開賽有余理洋在三分線外左右開弓，但東方亦有基拔及陳兆榮接連跳投得手，咬緊分數。不過，南華隨後失誤頻頻，東方加籍中鋒麥洛連兩度鋤樽，助「藍軍」首節領先21：16。東方次節，迫使南華早早隊犯滿額，東方在罰球線上多次取分，反觀「紅軍」幾乎啞火，完半場已落後26：45。

基拔轟24分 麥洛連獻「雙雙」

東方在下半場延續強勢，南華卻苦無對策，眾將體力急降下多次失誤，東方靠快攻擴大優勢，基拔單節取得8分，第3節已拉開63：38。東方在最後一節未有放軟手腳，終有基拔轟入全場最高的24分，以及麥洛連貢獻「雙雙」的21分及22個籃板，以21分優勢大勝南華，躋身下月12日的總決賽，與滿貫爭標。至於近兩季皆為「雙冠王」的南華，則衛冕夢碎。

頭場的女子高級組籃球銀牌賽，偉邦有4人得分上雙，包括黃靖浠交出「雙雙」16分和10個籃板，終以66：52挫七喜，「復活」兼晉級下月12日的總決賽鬥福建。

上 / 下一篇新聞