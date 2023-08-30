佐高域美網輕勝返世一 隔4年再戰美網 禾琪：喜歡紐約

身為3屆美網男單盟主的佐高域，去年因美國當時的入境防疫政策所限，未打新冠疫苗的他被禁止踏足當地，結果未能參戰。今屆他相隔兩年重返美網，於首圈輕鬆以盤數6：0、6：2、6：3擊敗法籍球手阿歷山特梅拿，將於次圈面對西班牙籍的沙柏達米拉利斯。

「不介意凌晨打波」 滿意目前狀態

此仗由於賽會安排佐高域在主場館的亞瑟艾許球場打尾場，結果因同場較早賽事比預期長，令他在當地晚上11時才開賽，戰畢賽事已逾凌晨1時半。他賽後笑言：「我不介意凌晨打波，因已等了重返這場地很久了。」而他亦很滿意自己目前的狀態，「此仗開局感覺很好，尤其是前兩盤，但這只是今屆賽事的開端，希望我可一直維持這樣的好表現」。

至於其餘男單首圈賽事方面，4號種子的丹麥籍好手魯尼意外地以盤數1：3不敵西班牙籍球手巴爾拿出局。至於美國隊一哥費利斯於主場直落3盤擊退同胞莊遜晉級；中國隊的張之臻則與東道主球手禾夫激戰5盤後取勝，拿下個人在美網歷來首捷。

女單方面，退役近3年的丹麥籍世界前一姐「丹麥甜心」禾絲妮雅琪早前復出後，昨亦迎來個人自2020年澳洲公開賽後首場大滿貫賽事，並於女單首圈順利以直落兩盤6：3、6：2淘汰俄籍球手普索露娃過關。33歲的她賽後道：「這是很美妙的時刻，已很久沒踏足這賽場了，而且我很喜歡紐約，能重返這裏比賽令人興奮。」

嘉奧芙反勝德籍對手

至於世界一姐施維雅達於女單首圈直落兩盤擊退瑞典籍球手莉碧嘉彼德遜；至於在主場出戰的2021年亞軍嘉奧芙，則以盤數2：1反勝德籍對手晉級。而中國隊的王曦雨及朱琳亦分別擊敗對手順利過關。