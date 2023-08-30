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體育
2023年8月30日星期三
日本熱血反勝不再 負澳洲E組止步 轉戰名次賽爭巴黎奧運資格 同組德國首名出線
國籃出線機會渺茫 主帥批麾下爭勝心不足
魯比奧斯勢被禁「足」15年 區代表要求立即辭職及重整REFF架構
馬體會狂勝7球破紀錄 施蒙尼恐麾下遭挖角
盧卡古續戰意甲外借羅馬一季 與摩連奴續前緣
紐卡素連敗禍不單行 隊長拿修斯場外捲街頭毆鬥
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【明報專訊】（請看附圖）
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日本熱血反勝不再 負澳洲E組止步 轉戰名次賽爭巴黎奧運資格 同組德國首名出線
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