盧卡古續戰意甲外借羅馬一季 與摩連奴續前緣

班主親駕私人飛機迎接

盧卡古今夏先傳出叛離國際米蘭，與另一意甲勁旅祖雲達斯談妥個人條款，但「斑馬軍團」未能與他所屬球會車路士達成協議，最終這名中鋒將外借到羅馬一季。據報借用費逾500萬歐元（約4200萬港元），而盧卡古願意減薪至約750萬歐元（約6400萬港元）年薪，加上羅馬美籍班主佛烈金，與同樣美籍的車路士班主保亞利份屬好友，成這宗轉會關鍵。盧卡古抵達羅馬完成體測後便會正式加盟。

盧卡古過去4年有3季效力國米，共上陣132場入74球。國米主帥施蒙尼恩沙基昨稱，這宗轉會對羅馬以至意甲都是好事，「對意甲來說，擁有像盧卡古這樣的頂級球星，無疑是好消息」。

國米開季意甲兩連勝

至於國米昨在意甲憑名將之後的新兵馬古斯杜林助攻予杜費斯先開紀錄，加上拿達路馬天尼斯同在上半場建功，作客2：0挫卡利亞里，開季兩連勝兼零失球，賽後與AC米蘭及拿玻里同得6分，因得失球差不及暫列第3。據報國米與德甲班霸拜仁慕尼黑達成協議，將簽入27歲法國隊後衛班捷文柏華特。