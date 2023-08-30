日本熱血反勝不再 負澳洲E組止步 轉戰名次賽爭巴黎奧運資格 同組德國首名出線

【明報專訊】男子籃球世界盃昨續上演，位於E組的主辦國日本隊在最後一輪分組賽縱有歸化兵約舒亞賀堅遜攻下全場最高33分，但仍無緣再現熱血反勝，終以89：109不敵世界排名第3的澳洲隊，在小組止步，將轉戰名次賽續為巴黎奧運資格而戰。
日本隊日前爆冷熱血反勝芬蘭隊，隊史首挫歐洲國家隊締歷史，連國際籃協（FIBA）亦在社交網將此與著名日本動漫《男兒當入樽》（Slam Dunk）相提並論。不過，「大衛大戰歌利亞」的場景昨無緣再現，面對坐擁9名NBA球員的澳洲隊，甫開賽便被打出8：2攻勢落後，雖及後憑歸化兵約舒亞賀堅遜連取7分咬住比分，惟「袋鼠兵」在首節末段再打出一段7：0攻勢，擴大領先優勢，首節領先25：17。
渡邊雄太賀堅遜難撐大局
澳洲次節續掌握大局，攻勢內外兼備，上半場已有7名球員得分，日本隊則依靠渡邊雄太及約舒亞賀堅遜得分，而新星「日本居里」富永啓生，則被敵軍嚴防下外線啞火，令日本半場落後35：57。
下半場日本隊一度將分差收窄至13分，但是役攻入26分及11次助攻的澳洲隊星將荷西基迪，在第4節中後段個人獨取10分，令「袋鼠兵」保持約20分優勢，終以109：89擊敗日本隊，贏得小組最後一席出線資格，而日本隊將轉戰名次賽，爭取以今屆最佳成績的亞洲球隊，從而取得明夏巴黎奧運直接出線資格。此外，同組的德國隊則在5人得分上雙下，終以101：75大勝芬蘭隊，分組賽3戰全勝首名晉次圈。
A組方面，另一主辦國菲律賓隊縱有效力NBA的歸化兵佐敦克拉遜攻入全場最高的23分，但球隊在次節初段，被意大利隊打出一段22：8後無以為繼，終以83：90落敗，勝出的意軍則與多米尼加共和國隊攜手出線。後者昨仗縱有效力NBA明尼蘇達木狼的星級中鋒唐斯減少上陣時間，但仍以75：68擊敗安哥拉隊，分組賽3戰全勝首名晉級。
法國「開齋」仍出局
至於已出局的東奧銀牌得主法國隊，在H組最後一輪面對黎巴嫩隊險「陰溝裡翻船」，法軍在次節一度落後10分，幸在末節初段打出14：1的攻勢，終以85：79險勝，打開今屆勝利之門。
同組的加拿大隊，則在小組最後一輪面對同已出線的拉脫維亞隊，憑奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大，攻下全場最高27分，以101：75擊敗對手，3戰全勝首名晉級。