日本熱血反勝不再 負澳洲E組止步 轉戰名次賽爭巴黎奧運資格 同組德國首名出線

日本隊日前爆冷熱血反勝芬蘭隊，隊史首挫歐洲國家隊締歷史，連國際籃協（FIBA）亦在社交網將此與著名日本動漫《男兒當入樽》（Slam Dunk）相提並論。不過，「大衛大戰歌利亞」的場景昨無緣再現，面對坐擁9名NBA球員的澳洲隊，甫開賽便被打出8：2攻勢落後，雖及後憑歸化兵約舒亞賀堅遜連取7分咬住比分，惟「袋鼠兵」在首節末段再打出一段7：0攻勢，擴大領先優勢，首節領先25：17。

渡邊雄太賀堅遜難撐大局

澳洲次節續掌握大局，攻勢內外兼備，上半場已有7名球員得分，日本隊則依靠渡邊雄太及約舒亞賀堅遜得分，而新星「日本居里」富永啓生，則被敵軍嚴防下外線啞火，令日本半場落後35：57。

下半場日本隊一度將分差收窄至13分，但是役攻入26分及11次助攻的澳洲隊星將荷西基迪，在第4節中後段個人獨取10分，令「袋鼠兵」保持約20分優勢，終以109：89擊敗日本隊，贏得小組最後一席出線資格，而日本隊將轉戰名次賽，爭取以今屆最佳成績的亞洲球隊，從而取得明夏巴黎奧運直接出線資格。此外，同組的德國隊則在5人得分上雙下，終以101：75大勝芬蘭隊，分組賽3戰全勝首名晉次圈。

A組方面，另一主辦國菲律賓隊縱有效力NBA的歸化兵佐敦克拉遜攻入全場最高的23分，但球隊在次節初段，被意大利隊打出一段22：8後無以為繼，終以83：90落敗，勝出的意軍則與多米尼加共和國隊攜手出線。後者昨仗縱有效力NBA明尼蘇達木狼的星級中鋒唐斯減少上陣時間，但仍以75：68擊敗安哥拉隊，分組賽3戰全勝首名晉級。

法國「開齋」仍出局

至於已出局的東奧銀牌得主法國隊，在H組最後一輪面對黎巴嫩隊險「陰溝裡翻船」，法軍在次節一度落後10分，幸在末節初段打出14：1的攻勢，終以85：79險勝，打開今屆勝利之門。

同組的加拿大隊，則在小組最後一輪面對同已出線的拉脫維亞隊，憑奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大，攻下全場最高27分，以101：75擊敗對手，3戰全勝首名晉級。