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體育

港男籃遭剔出亞運 霍啟剛：已向亞奧理事會嚴正交涉

【明報專訊】香港杭州亞運代表團團長霍啟剛昨出席香港體育記者協會頒獎禮時，首度回應香港男籃近日被剔出杭州亞運一事，他表示會跟亞奧理事會嚴正交涉，惟港協暨奧委會至今仍未收到對方回覆。

稱參賽準則與技術手冊列明有異

杭州亞運男籃項目早前突改賽制，取消資格賽並改以排名決定16隊參賽隊伍，變相令港隊直接失去資格。身兼港協副會長的香港杭州亞運代表團團長霍啟剛，昨表示對此事感遺憾，即使距亞運開幕不足一個月，仍會盡力為港籃爭取，「港協會跟亞奧理事會嚴正交涉，了解發生什麼事，亞運每個項目都有技術手冊，列明參賽準則。據我了解男籃有17隊報名，惟亞洲籃協和理事會共同下了決定，（排名）第17的失去資格，這跟手冊有出入。我都要問清楚他們下此決定的原因，為何事前沒通知港協」。

對於一連串風波，霍啟剛期望市民可繼續支持港隊，「港協一定會竭盡所能去幫運動員，不應該發生這些事，也希望市民了解背後情况」。

沙排男將未符港協標準失資格

霍：非遴選成員 一早通知總會準則

至於近日沙灘排球員黃嘉潤／謝鍵泓因未符合港協標準，失去杭州亞運參賽資格，霍啟剛表示自己並非遴選委員會成員，只知是運動員的資格問題，「總會選人有不同策略，我們要確保運動員有希望得到成績，始終這是運用公帑。奧委會有公開準則，一早通知各個總會，同時我們亦有上訴機制」。

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