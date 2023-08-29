張家朗盼輕裝上陣 亞運雙線衝牌 伙何詩蓓蟬聯體記協最佳 黃金寶入選體壇名人堂

在香港體育記者協會82名會員投票下，張家朗及何詩蓓分別擊敗男、女子組其他9名候選人，各以60及48票高票蟬聯最佳男、女運動員，兩人分別獲得港幣1.5萬元獎金。

在10名最佳男運動員的候選人中，香港男子花劍手張家朗力壓黃尹雋、黃澤林及朱文佳等港將，連續兩屆獲獎。他感謝大會及體育記者的支持，「所有獎對我來說都是一種肯定，每個獎都是額外鼓勵」，至於何詩蓓則因事缺席提前領獎。

有望成港隊首金得主

稱「放鬆盡力打就好」

距離杭州亞運開幕不足一個月，劍擊隊留港備戰至下月出發，男花及女重個人賽被編在開幕禮翌日舉行，意味張家朗、蔡俊彥、江旻憓及佘繕妡等人皆有機會在首日為港隊爭奪今屆首面獎牌。本月初在世大運勇奪雙金的張家朗，直言在亞運將輕裝上陣，「我沒特別去想港隊首金之類，同樣放鬆及盡力去打就好。當然我都想個人賽有金牌，始終自己尚未贏過」。

香港男子花劍隊於世界賽歷史性摘銅，張家朗期望於亞運團體賽伙蔡俊彥、楊子加和崔浩然再創佳績，「世界賽有3支亞洲隊打入4強，我打劍這些年都未見過，證明亞洲水平愈來愈高。中、日、韓都很強，希望港隊在亞運試試衝擊他們，讓他們知道我們也可以做到」。張家朗在亞洲賽前傷及左手腕，負傷連續出戰世界賽及世大運，但他透露傷勢經過一周假期後已有進展，會續與體院醫療團隊合作治理。

至於在運動員生涯曾3度當選體記協最佳男運動員的「車神」黃金寶，則獲選為體壇名人堂得主。這名場地單車前世界冠軍表示感激眾人支持，同時謙稱香港體壇有不少前輩比自己更出色、更有貢獻。

黃金寶曾參戰4屆亞運勇奪3金1銀1銅，現年50歲的他今屆亦會換個身分，繼續參與亞運，「我在亞運頭幾日應會去杭州，之後亦會參與評述，希望讓更多市民了解單車和運動員心態」。雖然「女車神」李慧詩退役，但黃金寶笑言陣中仍有領軍人物，期望後輩放下壓力，發揮應有水平及享受比賽。