張家朗盼輕裝上陣 亞運雙線衝牌 伙何詩蓓蟬聯體記協最佳 黃金寶入選體壇名人堂

【明報專訊】香港體育記者協會最佳運動員選舉昨假香港賽馬會沙田會所舉行頒獎禮，「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓大熱冧莊最佳男、女運動員，而單車前世界冠軍黃金寶則入選體壇名人堂。有望在亞運為港隊取得首面獎牌的張家朗表示，除了劍指個人賽金牌之外，更想在團體賽乘上月世界賽摘銅牌之勇態，衝擊中日韓等強隊。
在香港體育記者協會82名會員投票下，張家朗及何詩蓓分別擊敗男、女子組其他9名候選人，各以60及48票高票蟬聯最佳男、女運動員，兩人分別獲得港幣1.5萬元獎金。
在10名最佳男運動員的候選人中，香港男子花劍手張家朗力壓黃尹雋、黃澤林及朱文佳等港將，連續兩屆獲獎。他感謝大會及體育記者的支持，「所有獎對我來說都是一種肯定，每個獎都是額外鼓勵」，至於何詩蓓則因事缺席提前領獎。
有望成港隊首金得主
稱「放鬆盡力打就好」
距離杭州亞運開幕不足一個月，劍擊隊留港備戰至下月出發，男花及女重個人賽被編在開幕禮翌日舉行，意味張家朗、蔡俊彥、江旻憓及佘繕妡等人皆有機會在首日為港隊爭奪今屆首面獎牌。本月初在世大運勇奪雙金的張家朗，直言在亞運將輕裝上陣，「我沒特別去想港隊首金之類，同樣放鬆及盡力去打就好。當然我都想個人賽有金牌，始終自己尚未贏過」。
香港男子花劍隊於世界賽歷史性摘銅，張家朗期望於亞運團體賽伙蔡俊彥、楊子加和崔浩然再創佳績，「世界賽有3支亞洲隊打入4強，我打劍這些年都未見過，證明亞洲水平愈來愈高。中、日、韓都很強，希望港隊在亞運試試衝擊他們，讓他們知道我們也可以做到」。張家朗在亞洲賽前傷及左手腕，負傷連續出戰世界賽及世大運，但他透露傷勢經過一周假期後已有進展，會續與體院醫療團隊合作治理。
至於在運動員生涯曾3度當選體記協最佳男運動員的「車神」黃金寶，則獲選為體壇名人堂得主。這名場地單車前世界冠軍表示感激眾人支持，同時謙稱香港體壇有不少前輩比自己更出色、更有貢獻。
黃金寶曾參戰4屆亞運勇奪3金1銀1銅，現年50歲的他今屆亦會換個身分，繼續參與亞運，「我在亞運頭幾日應會去杭州，之後亦會參與評述，希望讓更多市民了解單車和運動員心態」。雖然「女車神」李慧詩退役，但黃金寶笑言陣中仍有領軍人物，期望後輩放下壓力，發揮應有水平及享受比賽。