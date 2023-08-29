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體育
2023年8月29日星期二
利物浦奇蹟反勝紐卡素 雲迪積克被逐 紐尼斯入替起孖扭敗局
韋斯咸3.8億簽阿積士中場古度斯
國籃負南蘇丹吞兩連敗 出線16強渺茫 美國大勝希臘提前晉級
文仙尼接掌沙特國家隊 年薪2.1億
西足總主席親吻風波 體育法院展聆訊
全美賽個人全能奪金 比拉絲破天荒八度封后
體壇快訊：東方簽西班牙前鋒巴科爾
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張家朗盼輕裝上陣 亞運雙線衝牌 伙何詩蓓蟬聯體記協最佳 黃金寶入選體壇名人堂
港男籃遭剔出亞運 霍啟剛：已向亞奧理事會嚴正交涉
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【明報專訊】（請看附圖）
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