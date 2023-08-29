體壇快訊：東方簽西班牙前鋒巴科爾

港男隊七欖亞巡賽韓國站奪亞

亞洲七人欖球系列賽韓國站日前煞科，香港男子隊在分組賽先後輕取新加坡及中國隊，但以0：27不敵日本隊，小組兩勝一負出線4強後，擊敗東道主韓國隊殺入決賽，但再遇日本隊終以10：12告負得亞軍。香港女子隊則在小組兩勝一負出線4強後，接連不敵日本及泰國隊得第4。

美國世界賽男子4×400接力衛冕

在匈牙利布達佩斯舉行的田徑世界賽昨晨煞科，當中美國隊憑雷爾班查文領銜在男子4×400米跑出2分53.71秒，以1.14秒力壓法國隊首名衝線，成功衛冕兼為美國隊再添1金。最終美國隊以12金8銀9銅成今屆大贏家。

卡尼入兩球 拜仁德甲輕勝

德甲班霸拜仁慕尼黑昨憑新兵前鋒哈利卡尼梅開二度，主場以3：1擊敗奧格斯堡，開季兩戰全勝得6分，僅以得失球差落後柏林聯居次。而緬恩斯雖憑韓籍中場李在城先開紀錄，但完場前被61分鐘打少1人的法蘭克福逼和1：1。

陳善鈺李嘉兒巴黎賽次圈止步

港隊女將何子樂、陳善鈺及李嘉兒日前在壁球巴黎賽首圈齊晉級，湯芷穎則不敵加拿大籍球手首圈出局。而陳善鈺及李嘉兒次圈分別面對世界排名第1及13的埃及籍球手，二人皆直落3局落敗，次圈止步。

港隊泰國殘疾賽奪10獎牌

港隊在ITTF泰國殘疾人乒乓球公開賽勇奪2金2銀6銅，當中王愉程／焦瑾珊在女子TT14級雙打以全勝姿勢奪冠，她們在小組賽兩戰全勝，並在決賽擊敗東道主泰國的組合奪金。而王志賢則伙拍中國隊球手在混合TT20級雙打奪金。