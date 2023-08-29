明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：東方簽西班牙前鋒巴科爾

【明報專訊】港超球會東方昨宣布簽入西班牙籍前鋒巴科爾及港將後衛郭崇毅。巴科爾於西班牙聯賽球隊曼尼沙展開職業生涯，2017年曾隨安道爾球隊聖祖利亞戰歐霸盃外圍賽，周六對傑志可候命。

港男隊七欖亞巡賽韓國站奪亞

亞洲七人欖球系列賽韓國站日前煞科，香港男子隊在分組賽先後輕取新加坡及中國隊，但以0：27不敵日本隊，小組兩勝一負出線4強後，擊敗東道主韓國隊殺入決賽，但再遇日本隊終以10：12告負得亞軍。香港女子隊則在小組兩勝一負出線4強後，接連不敵日本及泰國隊得第4。

美國世界賽男子4×400接力衛冕

在匈牙利布達佩斯舉行的田徑世界賽昨晨煞科，當中美國隊憑雷爾班查文領銜在男子4×400米跑出2分53.71秒，以1.14秒力壓法國隊首名衝線，成功衛冕兼為美國隊再添1金。最終美國隊以12金8銀9銅成今屆大贏家。

卡尼入兩球 拜仁德甲輕勝

德甲班霸拜仁慕尼黑昨憑新兵前鋒哈利卡尼梅開二度，主場以3：1擊敗奧格斯堡，開季兩戰全勝得6分，僅以得失球差落後柏林聯居次。而緬恩斯雖憑韓籍中場李在城先開紀錄，但完場前被61分鐘打少1人的法蘭克福逼和1：1。

陳善鈺李嘉兒巴黎賽次圈止步

港隊女將何子樂、陳善鈺及李嘉兒日前在壁球巴黎賽首圈齊晉級，湯芷穎則不敵加拿大籍球手首圈出局。而陳善鈺及李嘉兒次圈分別面對世界排名第1及13的埃及籍球手，二人皆直落3局落敗，次圈止步。

港隊泰國殘疾賽奪10獎牌

港隊在ITTF泰國殘疾人乒乓球公開賽勇奪2金2銀6銅，當中王愉程／焦瑾珊在女子TT14級雙打以全勝姿勢奪冠，她們在小組賽兩戰全勝，並在決賽擊敗東道主泰國的組合奪金。而王志賢則伙拍中國隊球手在混合TT20級雙打奪金。

上 / 下一篇新聞