明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

西足總主席親吻風波 體育法院展聆訊

【明報專訊】西班牙足總（RFEF）主席魯比奧斯親吻女足球員珍妮花靴莫素事件持續發酵，當地最高體育法院昨就事件展開聆訊。惟RFEF秘書長甘普斯昨稱西班牙政府在事件上涉干預RFEF內政，向歐洲足協（UEFA）申訴，但據報後者已拒絕受理。至於魯比奧斯母親Bejar昨開腔力撐兒子，認為對方「遭受不人道對待」，隨後更展開絕食抗議。

秘書長控政府干預 歐協拒受理

近日西班牙女足集體要求魯比奧斯下台，否則威脅罷踢，各界亦齊聲譴責，包括靴莫素效力的巴塞隆拿會長拿樸達及男足昔日名將恩尼斯達。而西班牙最高體育法院（TAD）昨就事件展開聆訊，並即時暫停魯比奧斯的RFEF主席職務。惟RFEF秘書長甘普斯昨公開指控西班牙政府在今次事件曾涉干預內政，並已向UEFA申訴。若事件證明屬實，恐令西班牙國家隊及球會同時面臨禁戰大賽處罰。不過，據報UEFA認為相關事宜並沒違例，已拒絕受理。

至於魯比奧斯母親昨力撐兒子道：「他遭受不人道對待，被惡意攻擊，這不是他應得的。」她其後更在當地一間教堂展開絕食抗議，冀還對方清白。而當地女學者Cristina Monge亦指，魯比奧斯的行為「屬西班牙傳統」，在當地確有相關禮節，但套用現今標準或不為人接受。

巴塞險勝維拉利爾 勢借簡斯路

西甲方面，衛冕的巴塞昨晨作客以4：3險勝維拉利爾，開季3戰得7分暫列第3。此外，據報巴塞勢於日內從曼城借用葡萄牙國腳右閘祖奧簡斯路一季，並擁優先買斷條款。

上 / 下一篇新聞