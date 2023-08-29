西足總主席親吻風波 體育法院展聆訊

秘書長控政府干預 歐協拒受理

近日西班牙女足集體要求魯比奧斯下台，否則威脅罷踢，各界亦齊聲譴責，包括靴莫素效力的巴塞隆拿會長拿樸達及男足昔日名將恩尼斯達。而西班牙最高體育法院（TAD）昨就事件展開聆訊，並即時暫停魯比奧斯的RFEF主席職務。惟RFEF秘書長甘普斯昨公開指控西班牙政府在今次事件曾涉干預內政，並已向UEFA申訴。若事件證明屬實，恐令西班牙國家隊及球會同時面臨禁戰大賽處罰。不過，據報UEFA認為相關事宜並沒違例，已拒絕受理。

至於魯比奧斯母親昨力撐兒子道：「他遭受不人道對待，被惡意攻擊，這不是他應得的。」她其後更在當地一間教堂展開絕食抗議，冀還對方清白。而當地女學者Cristina Monge亦指，魯比奧斯的行為「屬西班牙傳統」，在當地確有相關禮節，但套用現今標準或不為人接受。

巴塞險勝維拉利爾 勢借簡斯路

西甲方面，衛冕的巴塞昨晨作客以4：3險勝維拉利爾，開季3戰得7分暫列第3。此外，據報巴塞勢於日內從曼城借用葡萄牙國腳右閘祖奧簡斯路一季，並擁優先買斷條款。