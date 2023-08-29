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體育

國籃負南蘇丹吞兩連敗 出線16強渺茫 美國大勝希臘提前晉級

【明報專訊】男籃世界盃昨續上演，世界排名第27的中國隊在B組次輪面對南蘇丹隊，雖有歸化兵李凱爾（又譯基爾安達臣）攻下全場最高22分，但仍以69：89大敗，小組賽兩連敗，瀕臨出局邊緣。

李凱爾轟22分未竟全功

初戰世盃的南蘇丹隊甫開賽在外線頻頻得手，首節轟入6個三分球，領先22：14，國家隊及後雖在次節收窄分差並形成拉鋸戰，但在第3節末段被對手打出一段13：4攻勢後無而為繼，即使有上仗「食白果」的歸化兵李凱爾復勇，此役取得全場最高22分，仍難阻以69：88大敗，小組賽兩連敗，瀕臨出局邊緣。至於南蘇丹隊全場三分命中率高達50%，加上有5名球員得分上雙，與同樣首戰世盃，在F組以85：71擊敗委內瑞拉的佛得角隊，一同取得隊史世盃首勝。

而C組的美國隊面對缺少「字母哥」安迪度高安普領銜的希臘隊，在次節中段打出一段13：0攻勢後，將領先優勢保持至完場，以109：81擊敗對手，小組兩戰全勝。力求衛冕的「一哥」西班牙隊則在G組以96：78擊敗巴西隊。

日本乘勇撼澳洲爭出線

至於E組的主辦國日本隊將在今晚7時10分迎戰世界排名第3的澳洲隊，兩隊目前皆勝負各一，是役勝方將取得出線資格，若然日本能夠取勝，更有望取得直入2024年巴黎奧運的入場券。

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