西班牙女足教練團爆總辭 主帥韋達留任 對足總主席親吻風波感遺憾

即使魯比奧斯已被國際足協暫停職務90日，加上遭國內81名女足運動員發聲，宣布不再為國出賽至魯比奧斯下台為止，但總計11名西班牙足總工作人員仍就事件表態，並發出聯合聲明指出：「我們對西班牙足總主席（魯比奧斯）的行為予以堅決而強烈的譴責，他說的情節，並沒有以任何方式反映珍妮花靴莫素的感受，她明確表示覺得自己是『被性侵的受害者』，我們會支持靴莫素，會站在她的一方，而由於主席的行為令人難以接受，故我們決定請辭。」據悉，這11名工作人員當中，有6名在今屆女足世盃期間曾在國家隊工作，而其他人員則分別效力西班牙國家隊各個不同青年梯隊。

此外，女足教練佐治韋達雖未有請辭，但亦加入聲討魯比奧斯的行列並發表聲明：「我們雖然在女足世盃稱霸，但我同時為魯比奧斯的行為感到遺憾。」魯比奧斯上周在記者會中已強烈表明，不會就親吻事件辭職，當時有鏡頭捕捉到，佐治韋達在他的講話後鼓掌，而在2022年9月，當時西班牙女足共有15名球員「逼宮」，稱佐治韋達的存在「影響了球員們的情緒健康」，令球隊陷入僵局，當時魯比奧斯站在教練一方，事後雙方成為好友。而該15名球員中，只得3人最終回歸國家隊，並出戰今屆女足世盃最終更奪冠而回，如今卻又深陷親吻風波的陰霾。

西維爾賽前穿T恤聲援涉事女將

此外，西班牙男足方面也有聲援靴莫素的行動，男足教練迪拉富安迪就指，魯比奧斯的行為「超越了慶祝活動該做的事」，並認為其行為對西班牙足球壇毫無益處，而且並不合適。至於西甲球隊西維爾，也在本輪西甲碰基羅納的賽前，穿上一件印有「Se Acabo（It's Over）」的T恤，以示支持靴莫素，眾西班牙女足隊員其後在社交網發帖時，也特意加上這標籤，而在塞維利亞市出生、女足決賽奠勝功臣卡莫娜，也是今戰座上客之一。