傑志8球大勝港會 金信煜開齋兼戴帽 稱感謝球迷等待

港會門將傷出 前鋒基奧客串

首仗未列大軍的金信煜是役正選，開賽24分鐘已連中三元，包括剷射、頭槌再射入12碼，加上陳俊樂、明加索夫及米基爾的入球，傑志半場已領先6：0。藍鳥換邊後再憑伊高沙托尼建功及白星馳的烏龍球，以8球大炒港會，開季兩戰全勝。港會門將馬浩龍於74分鐘因傷離場，沒有後備門將下，換入前鋒基奧做替工把關。

金信煜自今年2月加盟傑志以來，昨仗才打破入球荒，他賽後歸功隊友，「3個入球都是隊友的努力，沒有伊高及米基爾就無這些入球，同時感謝大家的等待，這麼久無入球，對我來說是不尋常」。他提及來港後曾受腳踭傷患困擾，「但這不是藉口，我在暑假有爬山加操，情况已改善不少」。

朱志光形容金信煜「爛船都有三斤釘」，「他履歷很好，要給機會看他狀態，畢竟已訓練這麼久，但他目前水平與我的要求還有一段距離」。他承認對是役結果感意外，讚球隊初段發揮出色。

伊巴謙劉智樂連中三元

流浪首擊贈深水埗9蛋

另邊廂，標準流浪戰畢亞冠外圍賽後，今季首在港超亮相，於今季主場青衣運動場出戰，憑伊巴謙及劉智樂各連中三元，加上兩名日援神田夢實梅開二度及岡本玲仁的入球，以9：0大炒深水埗，後者則兩連敗。