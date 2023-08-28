洛迪絕殺領曼城升榜首 成英超唯一全勝之師 白禮頓遭韋斯咸破金身

曼城主帥哥迪奧拿因返回巴塞隆拿做背部手術，無緣征戰錫菲聯和下周迎戰富咸，改由助教桑馬利奴暫代督師。此役開賽後曼城主導比賽，並在12分鐘有箭頭艾寧夏蘭特頭槌攻門被錫菲聯門將科達寧咸沒收。19分鐘，曼城守將尼敦阿基近門射入卻因越位在先被判「詐糊」。27分鐘，曼城鋒將祖利安艾華利斯近門扣關又被科達寧咸單手擋出。35分鐘，曼城因錫菲聯球員禁區內犯手球被判12碼，夏蘭特操刀中內柱彈出。

夏蘭特極刑宴客後將功補過

及至上半場末段，夏蘭特曾兩度在禁區內被對手侵犯卻未獲判極刑，終助錫菲聯上半場保持不失。下半場接戰至63分鐘，夏蘭特獲翼鋒基亞利殊助攻，但錫菲聯中場積頓保利在85分鐘扳平。僅3分鐘後，後備上陣才兩分鐘的菲爾科頓，助攻曼城隊友洛迪卡斯簡迪抽射破網，助球隊險勝2：1，錫菲聯則繼榜尾的愛華頓後，成為另一3戰全敗球隊。

韋斯咸控球不足兩成仍贏波排次席

韋斯咸作客白禮頓是先由新兵中場禾特普斯於19分鐘禁區內射入，隊友查洛保雲則在58分鐘建功，這名攻擊手5分鐘後助攻前鋒米查利安東尼奧，使在81分鐘有中場柏斯高哥斯破蛋的白禮頓以1：3告負。排次席的「鎚仔幫」此役控球權不足兩成，卻交出11射7中的佳績，其中3次更化為入球，領隊莫耶斯說：「白禮頓為所有對手帶來難題，己隊倚仗的是傑出防務。足球不止是進攻，還有防守。」

白禮頓主帥迪沙比則說：「賽果令我沮喪，但球員表現並不。我軍的第1和第3個失球是犯下嚴重錯誤所致，而先落後會減少了我們的進攻空間。」此役交出25射10中「海鷗」3場英超入9球，未計今晨紐卡素對利物浦戰果，乃破門最多的球隊。