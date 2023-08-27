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體育
2023年8月27日星期日
阿仙奴遭10人富咸逼和 開季3戰首失分 曼聯驚險反勝森林
史達寧起孖領車路士炒盧頓 誓當首席射手
美國炒新西蘭拔頭籌 歸化兵李凱爾零得分 中國隊首擊慘負
陳肇鈞奠勝挫東方 李志堅賽後領紅
指涉紀律落選亞運 韋婉婷稱莫須有
領皇馬全勝 比寧咸3場入4球與C朗看齊
體壇快訊：拉尼斯200米封王媲美保特
SUN周日體育直播賽程
王沛林再征亞運 為亡友劉梓而戰 「他會以另一形式陪我」 伙新拍檔林琪豐冀不留憾
謝黃配失資格 否認排總有提準則
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴遭10人富咸逼和 開季3戰首失分 曼聯驚險反勝森林
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