阿仙奴遭10人富咸逼和 開季3戰首失分 曼聯驚險反勝森林

開季兩戰全勝的阿仙奴，昨開賽1分鐘便「大意失荊州」，翼鋒布卡約沙卡回傳失誤遭對手踢反擊，富咸的巴西籍中場安達斯彭利拿截得皮球後，第一時間遠射半空門入網，為客軍先開紀錄，半場亦以此入球領先。

下半場初段，先後換入尼基迪亞、辛真高及法比奧韋拉加強進攻的阿仙奴，結果後者一次攻勢，在禁區內被踢跌博得12碼，由沙卡於70分鐘操刀中鵠，將功補過，為球隊扳平。僅3分鐘後，阿仙奴由韋拉左路傳中予尼基迪亞近門射破倒戈的敵軍門將賓特尼奴十指關，領球隊極速反超前。比賽末段，富咸有後衛奇雲巴斯兩黃一紅被逐踢少1人，但反而憑中場祖奧包連夏接應角球射入，最終雙方踢成2：2，阿仙奴新季首度失分。

至於曼聯同樣甫開賽便失守，僅兩分鐘，便被作客的諾定咸森林藉反擊由前鋒艾禾尼爾射入領先。不足兩分鐘後，森林再由後衛韋尼保利藉罰球攻勢頭槌領成2：0。不過，曼聯其後主導形勢步步進逼，並於17分鐘由中場基斯甸艾歷臣扳回一城。52分鐘，另一中場卡斯米路接應般奴費南迪斯右路傳中射入追平。67分鐘，森林後衛祖禾華爾於禁區外不遠拉跌般費，球證向前者出示紅牌逐其離場。踢多1人的曼聯，於76分鐘由「福仔」博得12碼，般費主射中鵠，終助球隊以3：2反勝。

熱刺輕取般茅兩連捷

至於早場的熱刺昨則憑新兵中場占士麥迪臣於17分鐘先開紀錄，攻入他加盟以來首個入球，加上翼鋒古路施夫斯基於63分鐘近門射入，終作客以2：0擊敗般尼茅夫，拿下兩連勝。

曼城今征錫菲聯

利物浦大戰紐卡素

另外，衛冕的曼城今晚作客錫菲聯，除了奇雲迪布尼及史東斯續因傷缺陣外，中場貝拿度施華亦因病上陣成疑，料上輪助球隊擊敗紐卡素兼獲膺全場最佳的菲爾科頓，將續頂替對方擔正。

至於利物浦則在今晚另一場英超作客大戰紐卡素，賽前，「紅軍」主帥高普為中場阿歷斯麥亞里士打甩上仗紅牌上訴得直感高興，「我早就說那犯規不應是紅牌，如今證明我是對的」。