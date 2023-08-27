王沛林再征亞運 為亡友劉梓而戰 「他會以另一形式陪我」 伙新拍檔林琪豐冀不留憾

在香港當運動員不容易，王沛林於2014年與劉梓浩合作時捱過不少苦，兩人自資出外參賽並打出成績，成為首兩名獲體院資助的沙排運動員；2017年全運會歷史性拿下第6，2018年更獲資格出戰雅加達亞運。原以為苦盡甘來，劉梓浩卻於亞運首戰期間身體不適並需即時退賽，返港檢查後證實患上白血病，去年不敵癌魔離世，終年27歲。提及此事，王沛林依然傷感，也坦承極大打擊，「上屆亞運的細節，我已記不清楚，但我很記得劉梓出事的樣子、我和他見醫生的情况，這些畫面很深刻」。

在疫情期間，王沛林因未能外出參賽而失體院資助，他早前為生計而放棄全職打球，更一度萌生放棄沙排的念頭，「因為一打沙排，就會想起之前的事，但最後發覺我還是放不低這運動。工作後更想有地方釋放壓力，只要身體上堅持到就會繼續打」。王沛林在2021年邀請林琪豐一起合作，終在去年底的選拔賽中拿下杭州亞運入場券，他也強調，「這次比賽不止為我們兩人，更是為了劉梓而戰，希望我們能一起完成整個賽事」。

走過上屆傷痛 盼學會放下

自從劉梓浩因病離開球場，王沛林不論大大小小的比賽，也說要連同劉梓的份兒拼鬥，杭州亞運當然不例外。不過，今次王沛林和林琪豐能取得參賽資格，也真有劉梓浩的功勞——因為這對沙排孖寶曾在2018年的世巡賽曼谷、謝珀頓和馬尼拉站得第9，才能符合港協暨奧委會的遴選標準。

感性的王沛林講到今屆亞運的期望時也不禁紅了眼眶哽咽說：「現階段，可以打完整個亞運，對我來說已經足夠。不過我都有壓力、會驚，擔心再次發生類似的事。這是一個執念，若我不能放下，基本上做不到其他事。希望完成今屆亞運後，我可以逐漸淡忘」。

要勇敢面對過去，再堅定步伐走下去，對王沛林來說或許是終生課題，但今次與林琪豐拍檔，自然要跟對方磨合、培養默契，一條心面對挑戰。王沛林不諱言與劉梓浩的合作，就像是球員生涯的美好的時光遇見彼此，如今有着前人比較，對於林琪豐來說定有一定壓力。

由全職到業餘 認難要求高

身高2.02米的林琪豐上屆亞運為香港室內排球代表隊，司職副攻的他承認自己的技術較粗糙，與王沛林磨合需時，「打沙排只得兩人，參與度大增，所以細節要做得更好。當時對我來說頗有難度，因為二傳、防守等都是我不擅長、但必須要做的，我要更多時間練習」。

同樣有正職的林琪豐，因轉換工作環境難以申請假期外出參賽，也令工作地點到天水圍練習的通勤時間，由35分鐘激增至1.5小時，他坦承只能盡力鍛煉體能，在有限時間內提升能力。律己以嚴的王沛林也體諒隊友，說不能以當年全職球員標準要求對方，「我不可以因之前付出幾多就定個很高的目標，這對我們都會好辛苦」。

文：許嘉明

圖：賴俊傑