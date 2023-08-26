中美迎男籃世盃首擊 國籃鬥塞爾維亞 歸化兵李凱爾信有力爭勝

中國男籃將於今晚8時在菲律賓出戰今屆首仗，在B組遇上世界排名第6的塞爾維亞隊，儘管對方缺少應屆NBA總決賽最有價值球員（FMVP）的明星中鋒約基治，實力仍比中國隊強。不過歸化兵李凱爾（又譯基爾安達臣）賽前認為球隊有力爭勝，「我從未覺得有一場比賽是一定會落敗，任何比賽我們都有機會獲勝，即使面對塞爾維亞隊，萬事都有可能」。

國籃主帥祖謝域領軍倒戈祖家

塞爾維亞籍主帥祖謝域於去年11月接掌中國隊帥印，首次領軍出戰世界盃的他，首仗便要倒戈祖國，他認為帶領國家隊出賽是榮譽，同時要管理好情緒專注領軍，「塞爾維亞隊是今屆世盃最難應付的球隊之一，日前我們才和他們交手過（64：87落敗），感受到對手的實力，但同時明白了自身需提升的地方」。祖謝域另希望麾下能享受比賽，打出最佳水準。

東道主日本18分差負德國

另邊廂，上屆僅獲第7的美國隊，今晚8時40分同在菲律賓迎C組首戰對新西蘭隊，雖然對方陣中沒球員有NBA經驗，但美軍主教練卡爾賽前稱會給予對手最大尊重，「我們十分尊重新西蘭隊，他們訓練有素，打得非常努力，加上有多元的進攻戰術，我們須做好充分準備才能夠擊敗他們」。效力新奧爾良塘鵝的前鋒恩格林則強調，球隊應先做好防守，「我們要集中精神防守，進攻對我們來說應是最容易的事情」。去季榮膺NBA年度最佳新秀的班基路則承認，仍未適應在美國隊改打小球中鋒位置，但會竭盡所能接受教練安排。

至於首日賽事，世界排名第3的澳洲隊在E組揭幕戰，憑阿特蘭大鷹隊35歲老將米斯攻入25分，以98：72大勝芬蘭隊；同組的德國隊則憑效力奧蘭多魔術的中鋒莫華拿攻下25分及9個籃板，以81：63擊敗東道主之一的日本隊。而東奧銀牌得主的法國隊在尾場慘遭「滑鐵盧」，在H組以65：95大敗予加拿大隊。