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體育

體壇快訊：港男籃證無緣亞運

【明報專訊】香港男子籃球代表隊日前疑被剔出杭州亞運，杭州亞組委昨在官網公布賽程表，當中港男籃如內地傳媒所指不見影蹤，並刪去有關賽制包含資格賽的簡介，意味已獲亞運官方證實無緣參賽。

伍家朗李卓耀男單16強止步

港隊羽毛球男單雙雄伍家朗及李卓耀，昨晨在羽毛球世界賽16強分途出擊，其中伍家朗在決勝局錯失致勝分下，以7：21、21：14及20：22憾負國羽好手石宇奇；李卓耀則直落11：21、4：21不敵日本隊的奈良岡功大。丹麥籍「一哥」安賽龍則直落兩局淘汰台將周天成，與印度籍球手帕萊爭入4強。

高比拜仁銅像2月揭幕

NBA球隊洛杉磯湖人宣布，將於明年2月8日在主場比賽賽前，為3年前因直升機意外身亡的名將高比拜仁的銅像揭幕。高比遺孀雲妮莎對此感非常榮幸，在社交網說：「他整個20年的NBA生涯都在洛杉磯度過，自來到這城市後，他感到賓至如歸。」

西足總主席拒就風波辭職

西班牙足總主席魯比奧斯親吻女足球員珍妮花靴莫素風波持續，魯比奧斯昨在足總召開的會議中，激動地表明自己不會因事件辭職，並揚言「會奮鬥到最後」。即使魯比奧斯已就行為道歉，但仍面對西班牙首相桑切斯的指摘。此外，西班牙女足兩成員包括卡莫娜及邦瑪蒂，以及澳洲的森卡爾，入圍歐洲足協最佳女子球員。

羅馬勢借阿斯蒙一年

意甲球會羅馬傳將借用效力利華古遜的伊朗國腳前鋒阿斯蒙一年，28歲的阿斯蒙上季在德甲上陣23場入4球，「首都狼」將於明晨聯賽作客維羅納；另外，智利隊的34歲球星阿歷斯山齊士，將以自由身回歸國際米蘭。

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