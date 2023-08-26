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體育

港帆船隊5男4女征亞運

【明報專訊】香港帆船隊昨宣布將派出5男4女出戰下月底的杭州亞運，其中曾參加東京奧運的洛雅怡，冀將東奧經驗帶到亞運，又稱經過數月訓練後現充滿信心。港隊總教練Harris Tsolis則希望成績能夠超越上兩屆。

香港帆船隊昨午於清水灣小棕林海灘見傳媒，9名亞運成員包括貝俊龍、陳建充、梁普澤、Russell Aylsworth、Akira Sakai、洛雅怡、黃子晏、蔡穎姿及易希澧。洛雅怡期望將在東京奧運與世界頂尖選手較量的經驗，迎接首戰亞運，於ILCA 6單人帆船項目力爭獎牌。

貝俊龍則是這支港隊唯一曾參加亞運的選手，稱很榮幸可再戰亞運，「上屆參賽時我只有19歲，希望今次可更聰明、冷靜和享受比賽，爭取更好成績」。他認為今屆亞運競爭激烈，能打入前5名已是不錯成績，並透露港隊將於下月4日提早出發到杭州，適應當地天氣和水流。港隊是次亦首派選手角逐ILCA 4單人帆船，包括年僅14歲的黃子晏及16歲的陳建充。

總教練：百分百發揮能奪牌

總教練Harris Tsolis稱，陣中選手較年輕，經驗亦較少，故沒為是次亞運設任何目標，但他認為只要隊員百分百發揮，相信港隊能奪牌，超越上兩屆成績。

港隊過去兩屆曾憑唐裔盛與湯潔芳，於2014年仁川亞運的霍比式帆船賽奪一面銅牌。

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