港帆船隊5男4女征亞運

香港帆船隊昨午於清水灣小棕林海灘見傳媒，9名亞運成員包括貝俊龍、陳建充、梁普澤、Russell Aylsworth、Akira Sakai、洛雅怡、黃子晏、蔡穎姿及易希澧。洛雅怡期望將在東京奧運與世界頂尖選手較量的經驗，迎接首戰亞運，於ILCA 6單人帆船項目力爭獎牌。

貝俊龍則是這支港隊唯一曾參加亞運的選手，稱很榮幸可再戰亞運，「上屆參賽時我只有19歲，希望今次可更聰明、冷靜和享受比賽，爭取更好成績」。他認為今屆亞運競爭激烈，能打入前5名已是不錯成績，並透露港隊將於下月4日提早出發到杭州，適應當地天氣和水流。港隊是次亦首派選手角逐ILCA 4單人帆船，包括年僅14歲的黃子晏及16歲的陳建充。

總教練：百分百發揮能奪牌

總教練Harris Tsolis稱，陣中選手較年輕，經驗亦較少，故沒為是次亞運設任何目標，但他認為只要隊員百分百發揮，相信港隊能奪牌，超越上兩屆成績。

港隊過去兩屆曾憑唐裔盛與湯潔芳，於2014年仁川亞運的霍比式帆船賽奪一面銅牌。