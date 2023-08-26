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體育

港男沙排組合無緣亞運 被指不符奧委會標準 轟總會失職

【明報專訊】香港沙灘排球隊男將謝鍵泓／黃嘉潤近日於社交網發文控訴，表示月前突然收到香港排球總會通知因「不符合奧委會標準」，因而錯失出戰杭州亞運資格，斥責排總過失未有提早通知存在相關「標準」，多次向港協暨奧委會申訴仍失敗，認為對方「粉碎運動員的夢想」。港協暨奧委會昨回覆，今年2月已在官網公布最新選拔準則。

謝鍵泓／黃嘉潤去年底在亞運選拔賽兩戰全勝，曾獲排總公布將與王沛林／林琪豐入選杭州亞運代表隊，兩人計劃辭工到海外比賽及訓練，以最佳狀態備戰亞運。不過據港協上月底授旗禮公布的名單中，只派出2男4女角逐沙排賽事，不見謝、黃名字。他們前晚於社交網稱，排總以「不符合奧委會標準」拒讓二人出戰亞運。

稱亞運前兩月始得悉「標準」

港協2月曾在官網上載亞運代表隊的選拔準則，若未能在2018至23年間於世界賽或亞洲賽等大賽獲前8名，除了要由體育總會提名，同時要過去5年在世界或亞洲排名前列、作為獲體院或政府資助的隊際項目而獲資格。

「謝黃配」直言不受體院資助，疫情3年無法出外比賽，離亞運前兩個月才得悉有關標準，根本無法符合，「既然有所謂標準在前，我們何必拚命贏得資格賽？耗盡運動員心力，到頭來卻是一場空。總會後知後覺方通知運動員，後果卻由運動員承受，很明顯是總會過失」。他們日前在亞洲賽得第9名，符合港協訂立的成績標準，再上訴卻因報名日期已過而失敗。

港協指2月已公布選拔準則

港協表示，遴選港隊運動員參加國際體育賽事，一貫有公開選拔準則，去年10月已去信所有體育總會，通知有關提名運動員參加亞運的時間表，經遴選委員會商議，上月11日通知排總遴選結果，部分運動員未能符合準則要求，其後收到兩次申請，「有關運動員均未有新的成績支持覆核」，本月17日再收到排總覆核申請時，已過上月15日的死線多時，「杭州亞組委及亞奧理事會均表示不再接受申請」。

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