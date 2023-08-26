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體育

伊蒂哈德天價誘沙拿 高普稱100%留隊

【明報專訊】沙特阿拉伯球會伊蒂哈德盛傳有意簽入利物浦球星穆罕默德沙拿，《衛報》稱，該上季沙特聯冠軍日前加碼開天價，望繼法賓奴後再從「紅軍」簽入這名31歲埃及隊前鋒，但利物浦領隊高普昨強調沙拿「100%留隊」。

伊蒂哈德今夏簽入賓施馬、尼高路簡迪及法賓奴等球星後，對沙拿仍未心息，繼本月初曾出價5200萬鎊（約5.2億港元）及提供一紙價值1.4億鎊（約14億港元）的兩年合約，但紅軍及沙拿不為所動。沙拿的經理人阿巴斯曾說：「如果沙拿要離開利物浦，我們去夏就不會跟球會續約，他會留隊」。只是伊蒂哈德仍未放棄，有傳再開天價轉會費及年薪各1億鎊（約10億港元）的條件及5年長約，利誘這名3屆英超神射手加盟，惟據稱利物浦無意出售球隊史上最高薪球員。高普昨在英超作客紐卡素的賽前記者會上回應：「沙拿是利物浦球員，即使有報價，我們都不會接受，沙拿想留在這裏嗎？100%！」

賓施馬開齋助伊蒂哈德續領前

而伊蒂哈德昨晨在沙特聯，憑法國籍前鋒賓施馬攻入開齋球，及後再博得12碼及獻助攻，作客4：0大勝利雅德，3戰全勝居榜首；至於有巴西隊球星尼馬養傷的希拉爾，有剛由富咸來投的塞爾維亞籍前鋒阿歷山大米祖域處子戰即建功，各有一人領紅下作客同以4：0大勝拉德。

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