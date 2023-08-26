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體育

阿仙奴白禮頓搶當一哥 分迎富咸韋斯咸 兵工廠傳棄8將

【明報專訊】英超兩輪比賽後，只有榜首「海鷗」白禮頓、次席曼城和「三哥」阿仙奴全取6分，但白禮頓明晨主場鬥韋斯咸若有閃失，或會被今晚迎戰倫敦鄰會富咸的「兵工廠」趕過。然而「槍手」近期添傷兵，盛傳英國時間下周五晚轉會窗死線前，需賣走8名棄卒以集資，其中巴洛根及基蘭泰亞尼勢日內率先離隊。

阿仙奴季前在社區盾以互射12碼挫曼城捧盃，其後連續兩場英超小勝諾定咸森林和水晶宮，現因得失球差不及白禮頓及曼城而守在季席，惟新兵中堅祖利安添巴因膝部重傷長唞，連同上仗領紅的守將富安健洋被罰停賽，使碰富咸時恐最多有7將避戰。

疑斟馬克古希代添巴

據報為填補添巴的空缺，阿仙奴已向水晶宮後衛馬克古希打主意，惟因今夏已斥巨資羅致添巴、中場迪格蘭賴斯及夏維斯，為籌集資金需送走多名棄將，當中前鋒巴洛根有望轉會法甲的摩納哥，左閘基蘭泰亞尼則即將外借到西甲球隊皇家蘇斯達。

至於其他不在領隊阿迪達計劃之內的球員尚有翼鋒尼高拉斯比比、中場森比盧干加、後衛加比爾馬加希斯、洛賀丁、紐奴泰華利斯及薛迪索拉斯。與此同時，上仗英超主場吞賓福特3蛋的富咸，在獲悉守將堅尼迪迪獲拜仁慕尼黑垂青後，已開始斟介荷甲球會阿爾克馬爾的日本國腳右閘菅原由勢。

雙翼大勇助白禮頓暫居首

另邊廂，今夏有多名主將高價轉投英超列強的白禮頓，卻能破天荒領導群雄，其中日本隊翼鋒三笘薰延續上季勇態，已入1球和獻兩助攻，平均每場交出4.5次關鍵傳送，與曼城的菲爾科頓傲視同儕；另一入3球的「海鷗」翼鋒蘇利馬治，暫更令人意外地與賓福特鋒將麥比奧莫領前射手榜，且平均4次攻門也排前列，明晨可為兩戰得4分的韋斯咸構成威脅。

韋斯咸因出售賴斯予阿仙奴獲大量資金，已簽入中場禾特普斯等3名新兵，最新獵物是阿積士翼鋒古杜斯，該23歲加納國腳昨在歐霸附加賽首回合連中三元，助球隊作客4：1大勝盧多格德斯。據報他踢畢這場「告別戰」後，快將與「鎚仔幫」簽約5年，轉會費為3800萬鎊（約3.8億港元）。

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