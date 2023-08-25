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體育

港男籃疑遭剔出亞運 籃總：已申訴未獲回覆

【明報專訊】內地傳媒上周爆出杭州亞運的分組名單，香港男籃卻不見影蹤，疑被剔出賽事。香港籃球總會昨午就此事召開記者會，主席陳瑞添表示得悉後感震驚，並已馬上通知港協暨奧委會，於周一透過港協去信亞奧理事會（OCA）申訴，惟對方至今仍未回覆。

根據杭州亞運官網，籃球賽事由9月26日至10月7日舉行，男子組將有16支球隊參賽，並會分成4個小組；亞洲籃球協會排名頭12隊可直接取得參賽資格，另外4個名額則透過外圍賽產生。

不過，根據內媒流出的分組名單，香港男籃榜上無名，籃總主席陳瑞添表示：「我們曾去信亞洲籃協詢問，為何依足手續報名，仍將我們排除在外？總會同日向港協匯報，港協周一以強硬措詞去信OCA，惟對方至今仍未回覆」。

港將嘆愕然 李琪憂難保後輩參賽機會

香港男籃主力李琪、惠龍兒、陳兆榮及蔡再懃亦有出席記者會，他們隨大軍早前曾赴澳洲集訓，以最強陣容備戰杭州亞運，對於突然「被取消」資格感愕然。惠龍兒稱2014年仁川亞運曾打外圍賽，故希望得到有關方面的解釋，陳兆榮亦盼弄清來龍去脈。李琪則透露原計劃今屆亞運後退役，擔心港籃若因不明原因無法參賽，對將來會構成影響，「亞運是港隊可打最高水平的賽事，若不能參加，難保年輕球員在往後幾屆的參賽機會，這對香港籃球是很大損失」。

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