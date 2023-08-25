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體育

個人抑或國家 球員各有取捨

【明報專訊】在籃球世界中，NBA是每名球員心中的最高舞台，其次是奧運，世界盃「頂盡」數到第3名。正因如此，一些大家耳熟能詳的球星總會有所取捨，每屆賽前「邊個邊個」退隊或不參賽的消息並非新鮮事。不過，既然有個人還是國家優先的選項，作為球迷只能尊重他們擁有選擇休息的自由。

今屆退隊眾星之中，希臘及塞爾維亞隊分別失去「字母哥」安迪度高安普及約基治，無疑直接左右了爭標形勢。上屆季軍法國隊雖有高拔領銜，但應屆NBA狀元雲班耶馬不參戰，實力亦打折扣。至於西班牙隊在馬克加素爾年華老去已告退國際賽下，連如盧比奧因心理原因不參戰，衛冕之路也非輕鬆。

不過，今屆仍不乏大家值得期待的人物，其中美國隊雖以新星掛帥，但陣中有2020年NBA狀元安東尼愛華士初戰國際大賽，連同已在NBA屬「大鎖級」的前鋒謝倫積遜助陣，在外界期望值降低下，反而有力打出驚喜之作。

至於愛國情懷甚濃的斯洛文尼亞當家球星盧卡當錫，只要NBA休季便連外圍賽都出席，矢志為國爭佳績的決心無出其右，能否幾近一己之力領銜爭冠同樣令人期待。

東道主缺八村壘 「日本居里」摩拳擦掌

此外，東道主之一的日本隊雖有八村壘避戰，但除了仍有渡邊雄太領銜外，於全美大學體育協會（NCAA）一級賽嶄露頭角的「日本居里」富永啓生，盼藉此爭取表現力爭明年登陸NBA，同樣不容忽視。

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