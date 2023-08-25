男籃世盃開鑼 眾星棄戰失色 3國聯辦創先河 NBA新生代領銜美國隊

過往被譽為「夢幻隊」的美國隊，在運動科學開始盛行下，為保持體力及健康迎戰NBA球季，近年愈來愈少球星願意代表美國隊參戰奧運以外的國際賽，上屆世界盃雖有波士頓塞爾特人雙星塔圖及謝倫布朗領銜出戰，最終卻只排第7名，創下隊史最差成績。美國隊今屆由金州勇士主教練卡爾接替離任的普波域治領軍，並將以NBA年輕新晉恩格林、安東尼愛華士及謝倫積遜等領銜，雖然大賽經驗欠奉，但讓人有實而不華之感，誓洗脫上屆頹風。

美國隊爭標最大對手無疑是世界排名第1的上屆盟主西班牙隊，惟陣中主力控衛盧比奧早前因心理健康問題退隊，令「鬥牛軍」衛冕路現暗湧。值得一提的是，若然西班牙隊最後封王，陣中38歲老將魯迪費南迪斯將成史上首人三奪世盃。

此外，其餘「黑馬」還包括由奧克拉荷馬雷霆當家球星基傑奧斯阿歷山大及紐約人前鋒RJ巴列特等6名NBA戰將領軍的加拿大隊，以及世界排名第3的澳洲隊。「袋鼠兵」今屆陣中多達9名NBA球員，包括效力阿特蘭大鷹隊的35歲老將米斯，而球隊在拜恩戈爾執教下，整體配合及戰術運用得宜，前年在東京奧運更摘下銅牌，戰力不容忽視。

當錫率斯國異軍突起 法國劍指首世界冠軍

至於本屆星味最高的球員，非斯洛文尼亞「天之驕子」盧卡當錫莫屬，這名24歲後衛去年在NBA場均交出32.4分、8.6個籃板及8次助攻，在他穿針引線下，斯軍近年已成歐洲籃球強國之一。而東奧銀牌得主兼上屆季軍法國隊，則在星級中鋒高拔帶領下，加上科尼亞及畢頓等縱橫NBA多年的綠葉球員，亦有力挑戰首奪世盃。

不過，今屆世盃同時有不少球星退隊，包括丹佛金塊雙星約基治及查美梅利，二人上季帶領球隊贏得隊史首座NBA總冠軍，為爭取更多時間休息備戰新季，故分別退出塞爾維亞及加拿大隊。密爾沃基公鹿當家球星「字母哥」安迪度高安普早前亦因膝蓋開刀需時復元，決定退出希臘隊。

國籃陣中唯一效力NBA 李凱爾成首歸化兵

亞洲球隊方面，主辦國之一的日本隊將缺少主力前鋒八村壘，全隊僅有渡邊雄太擁NBA經驗。中國隊則由效力明尼蘇達木狼的歸化兵李凱爾（又譯基爾安達臣）領銜，亦是陣中唯一現役NBA球員，加上周琦及新星曾凡博等，目標繼2006及2010年後，再度打入8強。而其餘亞洲球隊亦不乏為人熟悉的歸化球員，包括主辦國之一的菲律賓隊有猶他爵士後衛佐敦克拉遜，約旦隊有曾效力布魯克林籃網多年的前鋒賀列斯謝菲遜，黎巴嫩隊則有前金州勇士球員史比文。