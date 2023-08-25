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2023年8月25日星期五
傑志亞冠重遇全北 編入F組鬥曼谷聯獅城 金信煜倒戈兩舊會
西亞區星光熠熠 C朗隨艾納斯首參戰
車路士迎盧頓求首勝 盧卡古傳投羅馬 與摩帥再續前緣
西足總主席親吻風波 FIFA展紀律調查
美斯兩助攻 邁阿密闖公開盃決賽
體壇快訊：楊雅婷楊霈霖世界賽16強止步
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男籃世盃開鑼 眾星棄戰失色 3國聯辦創先河 NBA新生代領銜美國隊
個人抑或國家 球員各有取捨
港男籃疑遭剔出亞運 籃總：已申訴未獲回覆
梁兆華負傷上陣 香港金牛憾負長沙
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【明報專訊】（請看附圖）
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