體壇快訊：楊雅婷楊霈霖世界賽16強止步

港將IBSA世運奪1銀1銅

港隊殘疾保齡球代表張凱童及文瑞詩日前於IBSA世界運動會個人賽，分別於男子B3及女子B2級摘下銀、銅牌各一，同時奪得10月於科威特舉行的世界賽入場券。

大谷手肘韌帶撕裂 本季不投球

洛杉磯天使昨於美國職業棒球大聯盟（MLB）遭辛辛那提紅人橫掃，賽後更有「二刀流」球星大谷翔平證實手肘韌帶撕裂，暫未知會否開刀，惟今季餘下34仗勢無法投球。這名29歲的日本籍球星曾於2018年手肘受傷，但當年他仍能以擊球者身分上陣。

世界賽女子撐竿跳現雙冠軍

32歲美籍選手梅恩及26歲澳洲籍的蓮娜堅妮地，昨在匈牙利舉行的田徑世界賽女子撐竿跳一起做出4.90米的成績後，因同樣三度未能超越4.95米，結果兩人決定不進行附加回合，共同獲得金牌。

維拉歐協聯大捷拔頭籌

阿士東維拉昨在歐協聯外圍賽附加賽首回合，藉奧尼屈堅斯開賽48分鐘內「戴帽」，加上里安拜尼及杜格拉斯雷斯建功，作客5：0大勝喜伯年。惟阿根廷隊門將達美安馬天尼斯因身體不適下半場被調離場，未知下周日晚英超作客般尼能否上陣。

卻奧斯勢避戰切爾達

西甲兩戰兩勝的一哥皇家馬德里，於明晨作客切爾達時據報有中場卻奧斯被收起，改由卡馬雲加伙拍費達歷高華維迪及已入3球的新兵祖迪比寧咸一起坐鎮中場。同日另一場由未開齋的皇家蘇斯達作客拉斯彭馬斯。