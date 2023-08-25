西足總主席親吻風波 FIFA展紀律調查

涉事女將稱追究到底

西女足聯賽會促下台

靴莫素及FUTPRO的聲明指出：「（我們）正在捍衛我的利益……正在努力確保這類（魯比奧斯親吻）行為，永遠須受到懲罰和制裁，並須採取適切措施保護女球員，免致她們受到因不可接受的行為而帶來影響。」FUTPRO將於下周一與西班牙第二副首相迪亞斯會面，以確保魯比奧斯的行為得到「適當制裁」。

要求魯比奧斯辭職的Liga F則強調，46歲的他行為非常嚴重和無法忍受，「正如首相桑切斯此前所描述的那樣無法接受……這不僅僅是吻的問題。在頒獎禮上，同時將自己的生殖器放在皇后旁邊，這是不可接受和噁心的」。西班牙足總則會在今日召開緊急會議徹查事件。

FIFA其後宣布，將調查魯比奧斯有否違反有關冒犯行為的紀律守則，例如「以任何方式侮辱別人，特別是曾使用冒犯性的手勢或語言」，又或「有損足運和／或FIFA聲譽的行為」。