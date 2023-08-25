車路士迎盧頓求首勝 盧卡古傳投羅馬 與摩帥再續前緣

車路士明晨英超第3輪迎戰「升班馬」盧頓，誓要打開勝利之門，惟上仗建功的卓克禾美卡成為最新傷兵，令「十字軍」累計至少8人，而被貶落U21青年軍訓練的前鋒盧卡古，據報已向羅馬伸出橄欖枝，冀續在意甲發展。

卓克禾美卡唞6周 傷兵達8人

車路士英超首兩戰先在主場打和利物浦，後在倫敦打吡作客不敵韋斯咸，令新帥普捷天奴亟欲在客軍盧頓身上首響勝鼓，但對「鎚仔幫」破蛋的19歲新星中場卓克禾美卡證實左膝重傷，須做手術和養傷6周，勢連同列斯占士、尼干古及杜利奧查洛巴等7將無緣鬥盧頓。

至於與車路士隊友赫臣奧度爾和馬蘭沙亞在青年軍操練的盧卡古，傳言欲轉會羅馬與教練摩連奴三度合作，同時亦傳熱刺擬借用該名去季外借至國際米蘭的30歲比利時國腳。盧頓方面，英超「地標」戰作客慘負白禮頓後，次輪因主場翻新工程拖延無法如期鬥另一「升班馬」般尼，惟好消息是工程進度良好，有望下月2日凌晨能迎戰韋斯咸。

貝拿度施華續約曼城3年

明晚迎戰曼聯的諾定咸森林，昨落實從西維爾借用右閘干沙路蒙迪爾一季，亦是該隊今季第5名新兵，至於「紅魔」派遣多名副選及年輕球員上陣下，昨在閉門友賽以0：3受挫般尼。此外，後晚作客錫菲聯的曼城有29歲中場貝拿度施華續約3年，這名葡萄牙國腳今夏曾與巴黎聖日耳門及巴塞隆拿扯上關係， 一度被指或離已效力6季的「藍月」。