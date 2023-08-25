傑志亞冠重遇全北 編入F組鬥曼谷聯獅城 金信煜倒戈兩舊會

【明報專訊】亞冠盃分組賽昨午抽籤，上季港超冠軍傑志編入F組，重遇2018年一屆分組賽對手的韓職勁旅全北汽車，以及季前熱身賽對手的泰甲球隊曼谷聯，陣中韓國前國腳金信煜則有機會倒戈曾經效力的全北汽車及新加坡超聯球隊獅城水手。
亞冠附加賽周二結束後，亞洲足協（AFC）昨舉行分組賽抽籤，今屆唯一香港代表傑志於東亞區5組列入第4檔次，最終抽中入F組對韓職班霸全北汽車、泰甲（T1）球隊曼谷聯，以及新加坡的獅城水手。「藍鳥」於2018年一屆亞冠分組賽曾遇全北汽車，兩戰皆負，上月底在季前熱身賽對曼谷聯輸2：3。今年初加盟傑志的韓國前國腳中鋒金信煜，則有機會倒戈兩間前球會全北及獅城水手。此外，疫情過後今屆將恢復主、客制，6輪分組賽將於9月18日至12月13日舉行，小組首名及東、西亞區各3支最佳次名將晉身16強。傑志首仗將於下月底作客全北，首仗主場在10月初對獅城。
朱志光：汲取作客經驗未雨綢繆
川崎蔚山齊陷「死亡I組」
傑志總教練朱志光表示，在F組的對手並不陌生，又指有別過去兩屆亞冠以賽會制一周踢多仗，今屆回復主客制後會汲取此前作客經驗，相信安排上可做得更好，提及首仗於9月作客全北汽車，料不用在嚴寒環境出賽，「相信3場作客的氣候環境不會差距很大」。
至於東亞區其他組別，I組成為「死亡之組」，上季韓職冠軍蔚山現代除了惡鬥日職傳統勁旅川崎前鋒，還有兩支東南亞強敵、馬來西亞超聯冠軍柔佛DT及泰國豪門巴吞聯。港將梁諾恆效力的中超浙江隊，在H組將對泰甲盟主武里南聯及澳職冠軍墨爾本城，以及上屆日皇盃冠軍、日乙球隊甲府風林。
亞洲賽將改制 港球會撼勁旅機會減
此外，AFC早前公布下季2024／25年的球會亞洲賽將改制有3項盃賽，除了亞冠及亞協盃，將增設亞冠精英聯賽（AFC Champions League Elite），由亞洲排名前24隊參加，總獎金由今屆亞冠的400萬美元（約3140萬港元），大幅增至1200萬美元（約9410萬港元）。今季港超冠軍下季若只能參加次一級的亞冠聯，面對中、日、韓勁旅機會將驟減，而亞協盃則易名為亞協挑戰聯賽（AFC Challenge League）。