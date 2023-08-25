傑志亞冠重遇全北 編入F組鬥曼谷聯獅城 金信煜倒戈兩舊會

亞冠附加賽周二結束後，亞洲足協（AFC）昨舉行分組賽抽籤，今屆唯一香港代表傑志於東亞區5組列入第4檔次，最終抽中入F組對韓職班霸全北汽車、泰甲（T1）球隊曼谷聯，以及新加坡的獅城水手。「藍鳥」於2018年一屆亞冠分組賽曾遇全北汽車，兩戰皆負，上月底在季前熱身賽對曼谷聯輸2：3。今年初加盟傑志的韓國前國腳中鋒金信煜，則有機會倒戈兩間前球會全北及獅城水手。此外，疫情過後今屆將恢復主、客制，6輪分組賽將於9月18日至12月13日舉行，小組首名及東、西亞區各3支最佳次名將晉身16強。傑志首仗將於下月底作客全北，首仗主場在10月初對獅城。

朱志光：汲取作客經驗未雨綢繆

川崎蔚山齊陷「死亡I組」

傑志總教練朱志光表示，在F組的對手並不陌生，又指有別過去兩屆亞冠以賽會制一周踢多仗，今屆回復主客制後會汲取此前作客經驗，相信安排上可做得更好，提及首仗於9月作客全北汽車，料不用在嚴寒環境出賽，「相信3場作客的氣候環境不會差距很大」。

至於東亞區其他組別，I組成為「死亡之組」，上季韓職冠軍蔚山現代除了惡鬥日職傳統勁旅川崎前鋒，還有兩支東南亞強敵、馬來西亞超聯冠軍柔佛DT及泰國豪門巴吞聯。港將梁諾恆效力的中超浙江隊，在H組將對泰甲盟主武里南聯及澳職冠軍墨爾本城，以及上屆日皇盃冠軍、日乙球隊甲府風林。

亞洲賽將改制 港球會撼勁旅機會減

此外，AFC早前公布下季2024／25年的球會亞洲賽將改制有3項盃賽，除了亞冠及亞協盃，將增設亞冠精英聯賽（AFC Champions League Elite），由亞洲排名前24隊參加，總獎金由今屆亞冠的400萬美元（約3140萬港元），大幅增至1200萬美元（約9410萬港元）。今季港超冠軍下季若只能參加次一級的亞冠聯，面對中、日、韓勁旅機會將驟減，而亞協盃則易名為亞協挑戰聯賽（AFC Challenge League）。