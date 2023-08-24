體壇快訊：格流主場遭燕豪芬逼和

李康仁大腿受傷休戰4周

法甲球隊巴黎聖日耳門（PSG）證實，韓國隊中場李康仁因大腿受傷休戰4周，意味無緣為球隊在下周日凌晨主場迎戰朗斯，下月初作客里昂的大戰也無法上陣。國際賽方面，李康仁也不會在「太極虎」友賽威爾斯及沙特阿拉伯隊的大軍名單出現。22歲的李康仁於上月初由馬略卡加盟PSG，首兩輪法甲皆正選，惟球隊仍未打開聯賽勝門。

金牛大勝今主場接戰長沙

香港金牛昨在全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽灣仔修頓主場迎戰江蘇鹽南蘇科，憑土炮梁兆華交出17分、10個籃板及7次助攻的「準三雙」數據，並有外援前鋒甘普攻入全場最高的45分，終以128：95大勝對手。金牛今晚演主場壓軸戰，面對長沙灣田勇勝。

港隊東青運奪22牌收官

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會昨圓滿閉幕。港隊憑女子籃球項目進帳多一面銀牌，總成績以2金6銀14銅共22面獎牌收官。代表團團長黃寶基及部分運動員昨晚凱旋，並在香港國際機場出席歡迎儀式。