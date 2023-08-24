明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：格流主場遭燕豪芬逼和

【明報專訊】去季蘇超亞軍格拉斯哥流浪昨晨在歐聯附加賽首回合，於主場遭荷甲燕豪芬逼和2：2，後者的荷蘭籍前鋒盧克迪莊在80分鐘頂入，為球隊兩度扳平比數，領該上季荷甲亞軍保住不敗，兩軍下周中次回合再戰。

李康仁大腿受傷休戰4周

法甲球隊巴黎聖日耳門（PSG）證實，韓國隊中場李康仁因大腿受傷休戰4周，意味無緣為球隊在下周日凌晨主場迎戰朗斯，下月初作客里昂的大戰也無法上陣。國際賽方面，李康仁也不會在「太極虎」友賽威爾斯及沙特阿拉伯隊的大軍名單出現。22歲的李康仁於上月初由馬略卡加盟PSG，首兩輪法甲皆正選，惟球隊仍未打開聯賽勝門。

金牛大勝今主場接戰長沙

香港金牛昨在全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽灣仔修頓主場迎戰江蘇鹽南蘇科，憑土炮梁兆華交出17分、10個籃板及7次助攻的「準三雙」數據，並有外援前鋒甘普攻入全場最高的45分，終以128：95大勝對手。金牛今晚演主場壓軸戰，面對長沙灣田勇勝。

港隊東青運奪22牌收官

在蒙古烏蘭巴托舉行的東亞青年運動會昨圓滿閉幕。港隊憑女子籃球項目進帳多一面銀牌，總成績以2金6銀14銅共22面獎牌收官。代表團團長黃寶基及部分運動員昨晚凱旋，並在香港國際機場出席歡迎儀式。

上 / 下一篇新聞