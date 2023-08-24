羅馬伊蒂法克無意招攬 格連活特前途成謎

格連活特的曼聯歲月正在倒數，據報有箭頭譚美阿巴謙因膝傷長「唞」至明年的羅馬有意羅致他作替補，但「紅魔」前帥摩連奴澄清並無此意，伊蒂法克教頭謝拉特甚至表示，簽入該曾代表英格蘭在友賽出賽1次的前鋒是假新聞。

蒙特掛彩勢休戰至下月中

另外，由於格連活特與基斯坦奴朗拿度（C朗）在「紅魔」共事時，曾指對方的職業賽生涯已日薄西山，因而導致兩人交惡，令他勢不能成為艾納斯的另一新兵。據報他暫時只獲土超球會加拉塔沙雷垂青，並料因無法再為「三獅」出賽，所以傳言有牙買加血統的他，會被該支國家隊隊收歸旗下。

此外，英超首兩輪無入球無助攻的「紅魔」新兵中場美臣蒙特，上仗作客0：2不敵熱刺末段傷出，將無緣在周六晚主場迎戰諾定咸森林，以及下月初作客阿仙奴的兩場聯賽，並會避戰英軍在歐洲國家盃外圍賽於波蘭中立場碰烏克蘭隊，以及作客友賽蘇格蘭隊，而且最快要下月中迎戰目前排聯賽榜首的白禮頓才可復出。

另據英國《太陽報》報道，曼聯班主格拉沙家族已同意以60億鎊（約600億港元）的價錢，將球會賣予卡塔爾財團，並有望於10月中完成交易。