C朗或遭秋後算帳 首戰亞冠領艾納斯闖分組賽 轟中國籍球證不公

擔任隊長的C朗本仗與塞內加爾籍翼鋒沙迪奧文尼、克羅地亞國腳中場波索域、巴西籍攻擊手泰利斯卡，以及曾征戰法甲蘭斯的科特迪瓦籍中堅基斯蘭高蘭，成為球隊正選5名外援。面對應屆阿聯酋職業聯賽盟主沙比阿爾阿里，艾納斯11分鐘便由泰利斯卡建功拔頭籌；惟及後於18及46分鐘被客軍翼鋒艾加辛尼連入兩球，一度陷入出局邊緣。

泰利斯卡波索域補時各入一球奠勝

艾納斯最終由艾根南在88分鐘扳平，補時5分鐘泰利斯卡「起孖」反超，以及補時7分鐘靠C朗助攻予波索域射入「保險球」，以4：2險勝過關。

艾納斯此仗多次出現疑似12碼，先有C朗開賽9分鐘遭敵軍守將夾擊未被吹罰；他到上半場補時在敵方禁區車身掛射，皮球射中敵衛手臂也不獲判極刑；及後他再於對手禁區被撞跌，但中國籍球證傅明同毫無表示。多次的視若無睹，讓C朗返更衣室期間大爆發，以手指指着自己的眼睛，向球證團隊高呼：「醒來！（wake up）」他另被影到推開一位想跟他自拍的在場者，種種過激行為，或令亞洲足協介入及受處分。C朗賽後在社交網帖文則寫道：「這是場艱難的比賽，但最重要是贏波並殺入亞冠盃，我們永不放棄！」

艾納斯列第4檔次 今午分組賽抽籤

艾納斯同日落實從波圖簽入應屆葡超最佳球員奧達維奧艾美臣，轉會費據報6000萬歐元（約5.09億港元）。這名司職進攻中場或翼鋒的葡萄牙國腳，昨仗亦現身球隊更衣室；亞冠分組賽今午4時在吉隆坡抽籤，透過附加賽晉級的艾納斯獲編入西亞區第4檔次，有機會抽中卡塔爾的艾薩德、伊朗球隊柏斯波利斯等位居第1檔次的傳統勁旅。至於本港代表傑志則被編入東亞區第4檔次。