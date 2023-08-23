10人阿仙奴險勝水晶宮 阿迪達諷球證判罰尺度

上屆亞軍阿仙奴上周於開咧戰僅以2：1力克諾定咸森林，昨仗作客面對踢穩守突擊的水晶宮上演攻防戰，鋒將加比爾馬天尼利及尼基迪亞雖在開賽初段均有入球良機，但及後大部分時間「老鼠拉龜」無從入手，反而多次被主隊藉突擊製造威脅。戰至51分鐘，尼基迪亞接應快開罰球殺入禁區，被情急欲解圍的敵軍門將森莊士東撲跌獲判12碼，並由隊長馬田奧迪加特主射中鵠打破悶局。

不過，是役頂替長唞的祖利安添巴擔正的日本國腳後衛富安健洋，分別於60及67分鐘被球證以開界外球拖延時間和侵犯對手翼鋒佐敦阿休為由，接連領兩黃一紅被逐。踢少一人的「兵工廠」其後被迫換入多名後衛轉攻為守，最終苦戰下以1球小勝，開季兩連勝後暫列第3。

賽後阿迪達大讚麾下團結一致保住勝果，但同時暗諷球證逐富安離場的執法尺度，「末段我們非常困難，若因此己隊要踢少一人，我認為是役可能雙方最終只有8人可留在場才對」。

亨利接掌法國U21 勢領軍戰巴黎奧運

另外，阿仙奴法籍名宿亨利昨落實接掌法國U21青年軍主帥，簽約至2025年，並將帶領法國奧運隊出戰明夏在主場舉行的巴黎奧運爭牌。