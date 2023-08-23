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體育

格連活特告別紅魔 雙方同意分道揚鑣 料外借他國聯賽

【明報專訊】曼聯宣布此前涉家暴被撤控的21歲青訓前鋒格連活特將會離隊，提及雙方都意識到這名英格蘭前國腳在「紅魔」重啟職業生涯有困難。格連活特承認離開曼聯是最合適做法，又直言自己在戀愛關係中犯錯。

格連活特去年1月底涉家暴女友等3項罪名被捕，隨即被球會一直停賽，今年2月因女友撤控而無罪。曼聯前晚發聲明，稱球會已完成對這名青訓內部調查，過程中考慮受害者意願、權利和觀點、球會標準和價值觀，又獲取案件證據，得出結論為「格連活特沒有犯下最初被指控的罪行，但他要為曾犯下錯誤承擔責任」。曼聯表示，包括當事人在內所有相關人士都意識到，他在紅魔重啟職業生涯面臨困難，雙方一致認為他離開曼聯是最合適做法。

家暴案脫罪 承認「戀愛關係中犯錯」

曾傳曼聯擬准回歸 輿論反對聲大

這名21歲英格蘭前國腳亦發聲明表示：「從小就知道任何關係中的暴力或虐待都是錯誤，我沒有做被指控的事情。然而，我完全承認在戀愛關係中犯錯，對社交網出現一些輿論需承擔部分責任。」他又稱除了學習作為職業球員要樹立榜樣，將專注身為一名父親和伴侶的責任，「今次是曼聯、家人和我的共識，離開是最好的決定，並繼續足球生涯，這樣我的存在才不會分散球會的注意力。我想成為更好的球員，更重要是做好父親和更好的人」。

此前報道，曼聯原計劃格連活特回歸，但消息被多間傳媒披露後，網上出現大量反對聲音，令球會改變決定。格連活特7歲加入曼聯青訓，2019年3月年僅17歲首在歐聯及英超上陣，4季上陣129場入35球，21歲結束14年紅魔生涯。英國廣播公司（BBC）報道，格連活特於2025年夏天才約滿，曼聯將以外借形式安排他到其他球會落班。據報他下一站料是土超或意甲球隊。

曼聯名宿加利尼維爾認為，曼聯放棄格連活特是正確決定，但批評球會處理事件過程缺領導力，「當球會遇重大危機，需要有權威領導。曼聯不應做法官或陪審團，如此重大及嚴重問題上，應交由獨立專家小組處理，顯然曼聯高層沒有足夠技巧和能力妥善處理」。英國婦女援助聯合會（Women's Aid）事後發聲明，對格連活特離開曼聯表示歡迎，「足球受全球群眾愛戴，球員常被球迷崇拜，所以球會處理涉嫌家暴球員的方式，對公眾及社會都影響巨大」。

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