東方大勝永倫闖銀牌負方決賽 鬥南華爭「復活」

永倫得分主力泰那上仗鬥福建時奮戰受傷，檢查後證實為拉傷腳部筋腱，此役因傷倦勤。東方甫開賽即把握機會，中鋒麥洛連外投內切單節得19分，加上朱梓鎔及陳兆榮外投中鵠，首節領先31：17。不過，東方次節偶有失誤，加上受隊犯影響，永倫外援希爾多次強攻禁區得15分，領軍追至44：50完半場。

東方在下半場重整旗鼓，全隊共入15球三分，終在5人得分上雙，包括麥洛連得「雙雙」20分及11個籃板，助「藍軍」以29分優勢淘汰永倫，保住「復活」希望。隊長陳兆榮一改過去幾季專注組織的打法，在三分線外9投4中得12分，他說：「對方賭我們外投射失，我這仗不能再猶豫，有空位就起手。不過，教練（巴拿莫域）希望我們多傳球尋找進攻機會，這也是我需要拿捏之處」。

南華為陳張敏李劍煌榮休

另外，籃總同日向南華頒發上季冠軍指環，「紅軍」也為了陳張敏及李劍煌舉行榮休儀式，惟南華終在尾場以70：86不敵滿貫。滿貫晉級下月12日的總決賽，而南華則在下周二的負方決賽鬥東方。

至於香港金牛今晚起「背靠背」在修頓主場出戰全國男子籃球聯賽（NBL）常規賽，接連面對江蘇鹽南蘇科和長沙灣田勇勝。