石偉雄放棄杭州亞運爭三連霸 撞期無奈選擇世界賽 冀爭巴黎奧運資格

體操總會昨於記者會公布亞運名單，競技體操隊有3男（吳翹充、吳家祺、詹文軒）2女（黃曉盈、陳卓琳），加上彈網隊2男（李冠緯、賴舜熺）1女（劉潔瑩）出戰杭州亞運，惟星將石偉雄未列陣中。「石仔」於過去兩屆亞運男子跳馬摘金，惟今屆跳馬決賽與世界賽資格賽重疊，故作出棄戰亞運的艱難決定。他又透露將以難度分6.0的「李世光跳」（塚原轉體270度後團兩周），及一套難度分5.6的動作出戰世界賽，以博取奧運資格。他與教練Sergiy將於9月中赴荷蘭集訓，備戰月底假比利時舉行的世界賽。

8港將征亞運 總教練看好黃曉盈吳翹充爭牌

另外，亞運「四朝元老」吳翹充，以及相隔9年再戰亞運的黃曉盈，同樣克服傷患再踏亞運舞台。吳翹充直言曾打算在2020年退役，這次勢將是他最後一屆亞運，盼為此畫上完美句號。他更哽咽地說：「我因傷4度開刀，很感恩可重返賽場。體操是我人生的一部分，希望女兒可親眼看到我作為運動員的一面。」黃曉盈曾戰2010及2014年亞運，但上屆因傷無緣。對於克服傷患，專項平衡木仍能入選亞運隊，她也一度感觸落淚，「之前我不是平衡木運動員，一直都懷疑自己應否繼續，但（去年多哈世界盃）獎牌是很大的鼓勵」。