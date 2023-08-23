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體育

理文3球淨負浦和紅鑽 亞冠附止步 分組賽明午抽籤 傑志列第4檔次

【明報專訊】香港代表理文昨晚作客日本出戰亞冠盃附加賽，面對上屆冠軍兼日職勁旅浦和紅鑽，在開賽6分鐘已失兩球下，終以0：3落敗，結束首戰亞冠之旅。至於亞冠分組賽將於明午4時抽籤，上季港超冠軍傑志列入第4檔次。

首次參加亞冠的理文於上周三外圍賽，在香港大球場主場以5：1大勝印尼峇里聯後，昨造訪有15,568人入場的埼玉2002體育場，正選陣容有兩個變動，收起愛沙尼亞國腳中鋒安尼亞及港足中場黃威，改由另一新兵港將胡晉銘鎮守中場，以及起用後衛余煒廉改踢3中堅陣式，先穩守再交由前場兩名快馬艾華頓及基華尼頓打反擊，並有數十名理文球迷入場打氣。浦和紅鑽輪換部分正選，以上屆亞冠決賽功臣的37歲老將興梠慎三攻堅，今夏由歐洲回流的日本前國腳中場中島翔哉則首為浦和正選。

開賽6分鐘失兩球無力回天

身穿深藍色作客球衣的理文，開賽3分鐘已被主隊攻破大門，大久保智明右路傳中，中場小泉佳穗門前撞射破網。這支現排日職第4名的「日本紅魔」3分鐘後再下一城，日本隊右閘兼陣中隊長酒井宏樹疊瓦傳中，興梠慎三力壓余煒廉頭槌破網。落後兩球的理文於14分鐘首次攻門，中場顏樂楓遠射高出。基華尼頓3分鐘後左路妙射，被門將西川周作撲走，這名32歲巴西籍翼鋒及後有次黃金機會，在左路與艾華頓配合後入禁區起腳，再被西川周作單手撲出。理文半場落後0：2，有4次射門1次中龍，主隊則5射4中。

理文換邊後維持陣容，中堅荷西安祖於52分鐘後場控甩球，後備入替的浦和荷蘭籍前鋒白賴仁連斯臣未能把握機會，射門欠角度被門將陳嘉豪接實。理文於58分鐘換入安尼亞及黃威傾力反撲，艾華頓70分鐘在右路射門又被西川周作撲出，成為球隊第2球中龍攻門。3分鐘後浦和於理文禁區一輪混戰，明本考浩的近射被陳嘉豪擋走。理文於補時3分鐘被關根貴大門前撞射再失一球，終負0：3出局。浦和將聯同橫濱水手、川崎前鋒及日乙的上屆日皇盃冠軍甲府風林，4支日本球隊躋身亞冠分組賽。

梁諾恆助浙江隊挫泰港躋身分組賽

至於同日其餘3場亞冠附加賽，有港足中堅梁諾恆正選踢足全場的中超球隊浙江隊，在主場以1：0小勝泰甲（T1）球隊泰港；上周中作客淘汰港超標準流浪的越南球隊海防FC，作客韓職的仁川聯於法定時間踢成1：1，加時負1：3；中超上海海港主場以2：3不敵泰甲的巴吞聯。

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