功臣卡莫娜悲喜交集 為西班牙決賽奠勝 賽後始知父親離世

卡莫娜是今屆女足世盃西班牙隊主力，上陣6次的她先後在4強對瑞典隊和決戰英格蘭隊射入奠勝球，成為「鬥牛軍」首奪冠軍的重要功臣。西班牙足總在女足決賽結束後不久，證實卡莫娜已知道其卧病在牀已久的父親，在決賽前兩天與世長辭，並為事件深表遺憾。西足總在聲明中又指出：「在奧嘉（卡莫娜）和其家人最悲痛的時刻，我們獻上最真誠的擁抱。我們愛妳……妳已成為西班牙足球史的一部分。」至於卡莫娜效力的球會皇家馬德里也向她和其家人致意深切慰問。

稱「父親看着我比賽及為我自豪」

卡莫娜在社交網X（前稱Twitter）寫道：「在不知事情發生下，我在決賽前已被一夥巨大的星照亮。我知道你給了我力量去實現一些獨特的事情。我知道你看着我比賽，你為我感到自豪。安息吧，爸爸。」事實是卡莫娜少時曾被雙親反對踢足球，理由是他們認為女孩子在這運動上沒有前途，故此希望她在網球、游泳或法林明高舞方面發展，但她寧願坐在球場邊看着孖生的弟弟踢足球，最終亦打動父母的想法，讓這名現為皇馬7號球員，隨心所欲地發揮所長。

西足總主席親吻球員惹爭議

此外，西足總主席魯比奧斯（圖）在決賽頒獎儀式上，親吻西班牙10號球員珍妮花靴莫素的嘴唇，事後被抨擊行為惡心，但他反指眾人是白癡。在決賽射失12碼的靴莫素，則在社交網承認不喜歡被吻。《法新社》之後引述西足總回覆，稱靴莫素澄清事件並表示：「這是情不自禁的自發行為，因贏得世界盃帶來極大喜悅。」又透露與魯比奧斯關係良好，指他對她們所有人的行為亦很好，他是出自歡喜及感激，又說：「大家不需過度解讀行為。我們贏了世界盃，不要偏離重要的事。」