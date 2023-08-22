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2023年8月22日星期二
理文挑戰浦和冀寫歷史 將帥勉保持信心 舊將中村祐人探班打氣
港足初選點兵33人 下月征柬埔寨迎文萊
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南野拓實梅開二度 摩納哥法甲兩連勝升榜首
體壇快訊：周子雅東青運三級跳摘銀
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功臣卡莫娜悲喜交集 為西班牙決賽奠勝 賽後始知父親離世
兩天價中場未達標 車路士輸打吡
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【明報專訊】（請看附圖）
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