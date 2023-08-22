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體育

體壇快訊：周子雅東青運三級跳摘銀

【明報專訊】港隊昨續於蒙古首都烏蘭巴托出戰東亞青年運動會，當中田徑小將周子雅在女子三級跳跳出11.87米摘銀，而女足及女排齊奪銅。男足則將於今午12時半與中華台北隊爭金。

祖雲3球除烏 意甲旗開得勝

祖雲達斯昨在意甲首輪憑費達歷高基艾沙、杜辛華荷域及拉比奧特各建一功，作客以3：0大勝烏甸尼斯。羅馬及沙蘭力坦拿則各憑比洛迪及36歲老將簡達華梅開二度，最終戰成2：2；羅馬的同市宿敵拉素雖有恩莫比尼先開紀錄，惟下半場85分鐘起兩分鐘內失兩球，1：2反負萊切。

柏林聯德甲大捷響勝鼓

柏林聯在德甲首輪憑奇雲比希蘭斯大演帽子戲法，加上門將費達歷克朗奴兩救12碼，終以4：1大勝緬恩斯。法蘭克福則憑盛傳將轉投法甲巴黎聖日耳門（PSG）的高路梅安尼一箭定江山，以1球小勝「升班馬」達斯泰特。而利華古遜日前落實從拜仁慕尼黑外借後衛史坦尼錫。

運動博覽周五亞博館展開

「運動博覽2023」將於周五起一連3日首在亞洲國際博覽館舉行，場內有主題展覽搜集100名運動員分享其運動方式和意義，亦設世大運港隊影展，同時舉辦亞洲少年劍擊精英賽、排球聯賽、室內三項鐵人耐力賽等賽事。博覽票價30元，期間於九龍塘、荃灣、東涌及屯門有免費穿梭巴士前往。

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