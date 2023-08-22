佐高域辛辛那堤賽封王 反勝艾卡拉斯報溫網敗仇

36歲的佐高域在這場隔代之戰，需激戰3小時49分鐘，終以5：7、7：6（9：7）、7：6（7：4）力挫20歲的艾卡拉斯，繼法國公開賽4強後再度交手勝出，令雙方交手紀錄改為2勝2負。佐高域說：「我認為我沒有太多這樣的比賽，每一分都是一場戰役，或者這可與2012年澳網決戰拿度相比。你必須向這個對手致敬。他十分成熟，能抵受壓力，而且只有20歲。能與他爭標實在精彩。」佐高域於11年前跟拿度激戰5小時53分後，以盤數3：2反勝。

兩人已被視為下周一開戰的美國公開賽奪標熱門，佐高域形容昨仗「儼如另一場大滿貫決賽，甚至有過之而無不及，希望我倆將在紐約有交手的時刻，這對球迷來說會是一件好事」。艾卡拉斯則說：「落敗令我此際不知該說甚麼。恭喜佐高域，我從這仗學習得更多。」女單決賽方面，在4強賽淘汰一姐波蘭籍的施維雅達的7號種子19歲的美籍好手嘉奧芙，以6：3、6：4打敗非種子球手捷克籍的梅祖娃封后。