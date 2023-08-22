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體育

港足初選點兵33人 下月征柬埔寨迎文萊

【明報專訊】香港足球代表隊昨宣布下月7及11日踢兩場友賽，分別作客柬埔寨隊及主場對文萊隊，並公布初選33人名單，包括有回流港超加盟標準流浪的後衛李毅凱重返港隊，但暫未有新入籍兵在列。

港足將於9月4日展開集訓，7日晚上8時作客金邊對世界排名174的柬埔寨隊、11日晚上8時於香港大球場對190名的文萊隊，兩隊排名均比145名的港足低。33人初選名單大致與6月國際賽周時相同，正申請特區護照的米高、艾華頓及祖連奴暫未在列，港足主帥安達臣稱仍在等待這3名準入籍兵進度。

亞運隊開操 安帥證兩中超兵缺陣

李毅凱獲補選 稱僅練兩課礙磨合

此外，港足U23昨傍晚開操備戰下月20至25日杭州亞運男足分組賽，連同4名候補球員李毅凱、林樂勤、顏卓彬及馬希偉，26人大軍僅15人出席首課，前日戰畢港超的東方亦未放行4名入選球員。安達臣承認亞運前僅得兩課操練是不足夠，亦確認因中超在亞運期間仍舉行，兩名中超兵中堅梁諾恆及勞烈斯未獲球會放行，對此感遺憾，故補選李毅凱。

28歲的李毅凱由2014年參加仁川亞運的適齡球員，如今成港足杭州亞運隊最年長的超齡球員，他形容與一眾小將出戰應屆亞運「好有挑戰性」，「這支亞運隊實力是比往屆差距大了，以前較多操練和集訓建立默契，而且亞運是大型運動會，練兩課真的不足夠。但這班小將好有活力，我們都需要更多港超比賽提升狀態」。

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